Portal 10/10: qué significa, qué hacer y 5 rituales para aprovechar su energía

El Portal 10/10 llegará este sábado 10 de octubre de 2026 y, dentro de la numerología y la espiritualidad, esta fecha se considera un momento simbólico para cerrar ciclos, establecer nuevas intenciones y comenzar una etapa diferente.

La fecha adquiere un significado particular porque el número 10 se repite en el día y el mes. Además, este año coincide con una Luna Nueva en Libra, una combinación que, desde la astrología, se relaciona simbólicamente con nuevos comienzos, equilibrio, relaciones y decisiones.

Es importante señalar que el concepto de “portal energético” pertenece a las creencias de la numerología y la espiritualidad y no existe evidencia científica que demuestre que esta fecha produzca cambios energéticos o efectos sobrenaturales.

¿Qué significa el Portal 10/10?

Desde la numerología, el número 10 combina el 1, asociado simbólicamente con los comienzos, la iniciativa y la independencia, y el 0, relacionado con el potencial, los ciclos y las posibilidades.

Al aparecer como 10/10, estas ideas se interpretan como una invitación a terminar una etapa y comenzar otra con mayor claridad. Por eso, muchas prácticas espirituales utilizan esta fecha para reflexionar sobre aquello que se quiere dejar atrás y definir qué se desea construir a partir de ahora.

En otras palabras, el Portal 10/10 puede entenderse como un momento simbólico para hacer una pausa, revisar prioridades y establecer nuevas intenciones.

Signos del zodiaco más afectados por el portal 9/9 Getty Images

¿Por qué el Portal 10/10 de 2026 es especial?

Este año existe un elemento adicional que ha despertado interés entre quienes siguen la astrología: el 10 de octubre coincide con una Luna Nueva en Libra.

En astrología, las lunas nuevas suelen asociarse con comienzos y con la intención de iniciar nuevos procesos. Libra, por su parte, está relacionado simbólicamente con el equilibrio, las relaciones, los acuerdos y la manera en que nos vinculamos con otras personas.

Por ello, el Portal 10/10 de 2026 puede utilizarse como una fecha simbólica para revisar vínculos, establecer límites, ordenar prioridades y pensar qué cambios se quieren iniciar.

¿Qué hacer durante el Portal 10/10?

No existe una única manera de aprovechar esta fecha. Dentro de las prácticas espirituales, lo más importante es utilizarla como un momento de introspección. Puedes comenzar por escribir qué situaciones, hábitos o pensamientos quieres dejar atrás y, después, definir qué deseas atraer o construir en los próximos meses. La recomendación es convertir los deseos generales en intenciones concretas: en lugar de escribir solamente “quiero abundancia”, puedes definir qué significa para ti y qué acciones reales puedes realizar para acercarte a ella.

También puedes aprovechar el día para ordenar tu espacio, meditar, descansar, agradecer por lo aprendido y establecer objetivos para el último tramo del año.

Evita tomar agua en los vasos de velas y veladoras Getty Images

5 rituales para aprovechar el Portal 10/10

1. Ritual de limpieza energética

Para realizar una limpieza simbólica, puedes comenzar ordenando y ventilando una habitación de tu casa. Después, enciende un incienso o utiliza un aroma que te resulte agradable mientras recorres el espacio con la intención de cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa.

Si utilizas velas o incienso, hazlo siempre en un lugar ventilado y nunca los dejes encendidos sin supervisión.

2. Escribe lo que quieres soltar

Toma una hoja de papel y escribe todo aquello que consideras que ya no quieres cargar: hábitos, pensamientos, situaciones o vínculos que deseas dejar atrás.

Después de escribirlo, puedes romper la hoja como un gesto simbólico de cierre. No necesitas realizar ningún procedimiento peligroso ni quemar el papel; la intención está en reconocer aquello que quieres dejar atrás.

Escribe las situaciones que quieras soltar. Pixabay

3. Ritual de manifestación

El 10/10 también se considera una fecha apropiada para establecer intenciones. Escribe entre tres y cinco objetivos que quieras trabajar durante los próximos meses y procura formularlos de manera específica.

Por ejemplo, en lugar de escribir “quiero cambiar de trabajo”, puedes anotar qué tipo de proyecto buscas, qué habilidades quieres desarrollar y qué primer paso puedes dar para conseguirlo.

La manifestación puede funcionar como un ejercicio de reflexión y planificación, más que como una garantía de que algo ocurrirá por sí solo.

4. Baño de limpieza

Otra práctica habitual durante fechas consideradas portales es realizar un baño simbólico de limpieza. Puedes añadir sales de baño o algunas hierbas aromáticas como romero o lavanda al agua, siempre verificando previamente que sean adecuadas para tu piel.

Mientras realizas el ritual, puedes concentrarte en aquello que deseas liberar y en cómo quieres sentirte al comenzar esta nueva etapa. No es necesario utilizar sustancias irritantes ni productos

que puedan provocar reacciones en la piel.

Un baño de hierbas relajantes te ayudará a proteger tu energía este mercurio retrógrado Pexels

5. Ritual de las dos velas

Las velas pueden utilizarse como símbolo de cierre y comienzo. Coloca dos velas en un lugar seguro y supervisado. Mientras enciendes la primera, piensa en aquello que deseas dejar atrás; con la segunda, enfócate en las nuevas intenciones que quieres establecer.

Puedes elegir velas blancas o simplemente utilizar las que tengas en casa. Lo importante dentro de esta práctica es el significado que tú le otorgues al ritual y el momento de reflexión.

¿Qué evitar durante el Portal 10/10?

Más que intentar cumplir con una larga lista de rituales, esta fecha puede aprovecharse para hacer una pausa y tomar decisiones con mayor claridad.

Evita convertir las prácticas espirituales en una obligación o asumir que un ritual puede garantizar resultados concretos. El Portal 10/10 puede ser un buen pretexto para reflexionar sobre tus objetivos, pero los cambios reales requieren decisiones y acciones sostenidas.

También es recomendable evitar rituales que impliquen fuego sin supervisión, sustancias desconocidas o prácticas que puedan poner en riesgo tu seguridad.

Este ritual no se trata de magia, sino de intención: darte permiso de cerrar un ciclo a tu manera. Canva

Portal 10/10: una fecha para cerrar ciclos y comenzar de nuevo

El Portal 10/10 se ha convertido en una fecha popular dentro de la numerología y la espiritualidad por el simbolismo que se atribuye a la repetición del número 10.

En 2026, su coincidencia con la Luna Nueva en Libra añade un componente astrológico relacionado con los nuevos comienzos, el equilibrio y las relaciones. Más allá de las creencias personales, puede utilizarse como una oportunidad para detenerse, revisar lo vivido y definir con mayor claridad qué quieres construir en los próximos meses.