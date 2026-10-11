Este es el perfume que usaba la reina Letizia y que vuelve a ser tendencia este 2026

La reina Letizia es reconocida por su estilo sofisticado y por convertir algunos de sus básicos de belleza en auténticos referentes. Entre los perfumes que se han relacionado con la monarca española destaca Eau du Soir de Sisley, una fragancia creada en 1990 que, más de tres décadas después, mantiene su lugar como uno de los grandes clásicos de la perfumería de lujo.

Aunque la Casa Real española no ha confirmado oficialmente cuál es el perfume habitual de la reina Letizia, Eau du Soir ha sido señalado en distintas publicaciones como una de las fragancias asociadas a su estilo. Su carácter elegante, intenso y atemporal encaja con la imagen sofisticada que la monarca ha construido a través de los años.

Eau du Soir, el perfume que se relaciona con la reina Letizia

Eau du Soir es un Eau de Parfum floral chipre de Sisley. La fragancia nació en 1990 y fue inspirada por un recuerdo de infancia de Isabelle d’Ornano en los jardines del Alcázar de Sevilla, donde el aroma de las flores al atardecer quedó asociado a una sensación de elegancia y misterio.

Desde entonces, se ha convertido en una de las fragancias emblemáticas de la maison francesa y continúa formando parte de su colección de perfumes clásicos.

Su composición combina notas florales, cítricas, especiadas y amaderadas, creando un aroma intenso que busca dejar una estela sofisticada.

La reina Letizia durante un compromiso oficial. La monarca volvió a captar la atención con un estilismo de inspiración sastre al recuperar un elegante traje con chaleco, una combinación atemporal que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Getty Images

¿A qué huele el perfume de la reina Letizia?

La composición de Eau du Soir comienza con notas de mandarina, pomelo y pimienta, que aportan una salida fresca y ligeramente especiada. En el corazón aparecen la siringa, el jazmín, la rosa, el ylang-ylang, el lirio de los valles, el iris y el clavo de Ginebra, creando el carácter floral de la fragancia.

El fondo incorpora almizcle, ámbar, musgo de roble, pachulí y jara, elementos que aportan profundidad y una estela más envolvente.

El resultado es un perfume con una personalidad marcada, pensado para quienes prefieren las fragancias sofisticadas antes que los aromas excesivamente dulces o ligeros.

¿Por qué Eau du Soir sigue siendo un clásico?

Una de las características que distinguen a Eau du Soir es que no depende de una tendencia pasajera. Desde su creación, la fragancia ha mantenido una identidad olfativa reconocible y una estética asociada con la perfumería de lujo.

Sisley la describe como una fragancia atemporal, elegante y de carácter distintivo. Su frasco también forma parte de su identidad: está coronado por un tapón diseñado por el escultor polaco Bronislaw Krzysztof, que representa el rostro de una mujer.

Esta combinación entre aroma, historia y diseño explica por qué continúa siendo una referencia dentro de la perfumería francesa.

Eau du Soir, la icónica fragancia de Sisley, fotografiada el 13 de febrero de 2006. Creada en 1990, esta fragancia se ha convertido en uno de los clásicos de la maison francesa. Getty Images

El perfume que vuelve a conquistar en 2026

Las tendencias de belleza de 2026 también han recuperado el interés por las fragancias con personalidad y por los perfumes clásicos que pueden convertirse en una firma olfativa.

En este contexto, Eau du Soir encaja con una estética que apuesta por aromas sofisticados, menos dulces y con mayor profundidad. Su composición floral chipre permite que la fragancia tenga presencia sin depender de las tendencias de temporada.

Para quienes buscan un perfume elegante y diferente, también representa una alternativa a las fragancias florales o gourmand que han dominado buena parte del mercado durante los últimos años.

¿Cuánto cuesta Eau du Soir de Sisley?

En México, la presentación de 100 ml de Eau du Soir aparece actualmente en la tienda oficial de Sisley con un precio de $7,700 pesos mexicanos.

La fragancia forma parte de la colección permanente de perfumes de la maison y también cuenta con distintas ediciones limitadas que modifican el diseño de su emblemático frasco.

¿Eau du Soir es realmente el perfume de la reina Letizia?

Aunque Eau du Soir se ha relacionado públicamente con la reina Letizia, es importante señalar que no existe una confirmación oficial de la Casa Real española que establezca que esta sea su fragancia habitual.

Por eso, más que hablar de un perfume oficialmente confirmado, puede considerarse una de las fragancias que la prensa y el mundo de la belleza han asociado con el estilo de la monarca.

Lo que sí está confirmado es la historia y composición de Eau du Soir: un perfume creado en 1990 que continúa vigente y que mantiene su lugar como una de las fragancias icónicas de Sisley.