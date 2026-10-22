Kate Middleton regresa al lugar donde comenzó su vida como royal y protagoniza un emotivo reencuentro 14 años después

Para Kate Middleton, The Treehouse, un hospicio infantil ubicado en Ipswich, Inglaterra, es uno de ellos. Catorce años después de pronunciar allí su primer discurso público como integrante de la familia real británica, la princesa de Gales regresó al centro para reencontrarse con una organización a la que ha acompañado desde el comienzo de su vida institucional.

La visita tuvo lugar este jueves 22 de octubre de 2026 y estuvo centrada en el trabajo de East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), organización de la que Kate es patrona. Durante el recorrido, conoció a niños que reciben atención, conversó con sus familias y con el personal, y visitó las obras de ampliación destinadas a mejorar las instalaciones y los servicios de apoyo.

Más que una visita protocolaria, el encuentro representó un regreso simbólico a uno de los primeros compromisos públicos que marcaron su camino como royal.

The Treehouse: el lugar donde Kate Middleton dio su primer discurso como royal

Para entender por qué esta visita tiene un significado especial, hay que volver a marzo de 2012, cuando Kate, entonces duquesa de Cambridge, inauguró The Treehouse como patrona de EACH y pronunció su primer discurso público oficial. Habían pasado apenas unos meses desde su boda con el príncipe William, celebrada en abril de 2011, y comenzaba a asumir sus propios compromisos dentro de la monarquía.

En aquel primer discurso, Kate destacó que el hospicio no era simplemente un centro médico, sino un espacio donde los niños y sus familias podían encontrar apoyo, estabilidad y momentos de alegría. También subrayó la importancia de los cuidados que permiten a las familias compartir tiempo de calidad, incluso cuando atraviesan circunstancias difíciles.

Desde entonces, EACH se ha mantenido como una de las causas vinculadas a su labor pública. Por eso, volver al mismo lugar 14 años después representa una especie de círculo que se cierra: la princesa regresó con una trayectoria institucional mucho más amplia, pero acompañando a una organización que forma parte de sus primeros pasos como integrante de la familia real.

Kate Middleton se reúne con niños y familias

durante su visita

Durante el recorrido, la princesa de Gales dedicó tiempo a conocer a los niños que reciben atención en The Treehouse, escuchar a sus familiares y conversar con el equipo que trabaja en el centro. La visita puso el foco en la labor cotidiana de la organización, que ofrece cuidados paliativos, apoyo especializado y acompañamiento a familias con niños que padecen enfermedades que limitan o amenazan su vida.

Estos hospicios no se centran únicamente en la atención médica. También ofrecen actividades, terapias y espacios para que los niños puedan jugar, convivir con sus seres queridos y disfrutar de experiencias adaptadas a sus necesidades. El apoyo emocional a padres, hermanos y otros familiares forma parte de esa atención integral.

La presencia de Kate también contribuyó a dar visibilidad al trabajo de los profesionales, cuidadores y voluntarios que acompañan a las familias. Su patronazgo ha sido una manera de respaldar públicamente la importancia de estos servicios y de reconocer a quienes los hacen posibles.

Catorce años después de su primer discurso como royal, Kate Middleton vuelve al hospicio infantil The Treehouse, un lugar clave en el inicio de su vida pública. Su visita estuvo marcada por encuentros con niños, familias y cuidadores, y por el compromiso de seguir dando visibilidad a quienes necesitan cuidados y acompañamiento especializado. Getty Images

El proyecto que visitó Kate Middleton para

ampliar el hospicio infantil

Uno de los puntos centrales de la visita fue conocer las obras de ampliación de The Treehouse. El proyecto contempla nuevas instalaciones, entre ellas una piscina de hidroterapia, espacios destinados a terapias y bienestar, áreas más amplias para actividades y zonas específicas para adolescentes.

La ampliación busca responder a las necesidades de los niños y sus familias, además de mejorar las condiciones para recibir atención y disfrutar de momentos compartidos. Según la información publicada sobre el proyecto, las nuevas instalaciones están previstas para completarse en 2028.

Para Kate, conocer estos avances también significó ver cómo ha evolucionado el lugar al que estuvo vinculada desde 2012. La visita permitió reconocer tanto la continuidad de su compromiso con EACH como los cambios que buscan garantizar que más familias puedan acceder a sus servicios.

Kate Middleton y su compromiso con los hospicios infantiles

El trabajo de la princesa de Gales con los hospicios infantiles no se limita a The Treehouse. Su labor como patrona de EACH comenzó en enero de 2012, y también ha respaldado otras iniciativas relacionadas con los cuidados paliativos pediátricos y el acompañamiento a las familias.

La organización destaca que estos centros ofrecen una combinación de atención especializada, apoyo práctico y espacios de convivencia. Para muchas familias, disponer de un lugar donde recibir cuidados y compartir experiencias representa un respaldo fundamental en circunstancias especialmente complejas.

Este compromiso forma parte de la agenda pública de Kate, que también ha desarrollado iniciativas relacionadas con el desarrollo infantil temprano y el bienestar de los niños. Su regreso a The Treehouse permite ver cómo algunas de las causas que asumió al incorporarse a la familia real han permanecido presentes a lo largo de los años.

Un reencuentro que conecta el pasado y el presente de Kate Middleton

Catorce años después de aquel primer discurso, Kate Middleton volvió a The Treehouse en una etapa muy distinta de su vida pública. Ahora, como princesa de Gales y futura reina consorte, continúa apoyando a la organización que la acompañó en uno de sus primeros compromisos

oficiales.

El valor de la visita no está únicamente en la coincidencia de fechas, sino en la continuidad de una causa. El hospicio ha evolucionado, sus instalaciones se preparan para crecer y las necesidades de las familias siguen ocupando el centro de su labor.

Para Kate, regresar al lugar donde comenzó una parte importante de su historia como royal fue una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes cuidan de los niños y acompañan a sus familias. Un reencuentro que demuestra que, dentro de la agenda de la monarquía, algunos compromisos permanecen mucho después de la primera aparición pública.