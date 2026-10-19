Meghan Markle queda fuera de The Gentlemen: sus amigos aseguran que Netflix la habría utilizado para promocionar la serie

Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la conversación sobre su futuro profesional, esta vez por los rumores que la vincularon con The Gentlemen, la serie de Netflix protagonizada por Theo James. Lo que inicialmente se presentó como una posible oportunidad para regresar a la actuación terminó por convertirse en una polémica después de que trascendiera que las conversaciones no continuarían.

La duquesa de Sussex ya no está en conversaciones para incorporarse a la tercera temporada de la producción. La noticia llega después de semanas de especulaciones sobre su posible regreso a un proyecto de ficción, una posibilidad que habría marcado uno de sus movimientos profesionales más importantes desde que dejó la serie Suits.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de personas cercanas a Meghan, quienes consideran que la difusión de su posible participación pudo haber beneficiado a la plataforma al generar interés en la serie.

¿Netflix utilizó el nombre de Meghan Markle para promocionar The Gentlemen?

Según fuentes cercanas a la duquesa citadas por la prensa británica, en su entorno existe la percepción de que la noticia de las conversaciones se difundió para impulsar la atención sobre la segunda temporada de The Gentlemen. Una persona cercana a la pareja aseguró que algunos integrantes de su círculo sintieron que Meghan había sido utilizada para promocionar la producción.

La fuente describió la supuesta estrategia como una práctica habitual de la industria: conseguir que una figura conocida lea un guion y después dar a conocer que existen conversaciones, aunque el proyecto todavía no esté avanzado. Estas declaraciones reflejan la versión de personas cercanas a Meghan; no constituyen una confirmación de que Netflix haya filtrado deliberadamente la información.

La plataforma no ha confirmado públicamente que la noticia se difundiera con fines promocionales. Por ello, la supuesta estrategia de publicidad permanece como una acusación atribuida a fuentes del entorno de la duquesa, no como un hecho demostrado.

Meghan Markle Karwai Tang/WireImage

¿Por qué Meghan Markle ya no aparecerá en la serie de Netflix?

Los rumores sobre la posible incorporación de Meghan surgieron en agosto de 2026, cuando se informó que estaba en conversaciones para participar en la tercera temporada de la serie creada por Guy Ritchie. La posibilidad despertó interés porque habría supuesto un regreso más significativo a la ficción televisiva después de su papel como Rachel Zane en Suits.

No obstante, las negociaciones no avanzaron hasta concretar su participación. Los reportes posteriores señalaron que la posibilidad de verla en el elenco quedó descartada, aunque las versiones sobre el alcance de las conversaciones iniciales no han sido uniformes.

La situación también reavivó las preguntas sobre el futuro de Meghan en la actuación. Desde que se casó con el príncipe Harry, en 2018, la duquesa ha desarrollado proyectos empresariales y de estilo de vida, además de participar en producciones vinculadas con su vida familiar y profesional.

The Gentlemen: la serie que volvió a relacionar a Meghan Markle con la actuación

Creada por Guy Ritchie, The Gentlemen es una comedia dramática criminal protagonizada por Theo James y ambientada en el mundo del crimen organizado británico. La producción se convirtió en una de las apuestas de Netflix y su segunda temporada se estrenó en septiembre de 2026.

La posibilidad de sumar a Meghan al elenco generó conversación precisamente por la combinación de su pasado como actriz, su notoriedad pública y su relación profesional con Netflix. Una incorporación de ese tipo habría representado un movimiento relevante para su carrera, aunque nunca llegó a materializarse.

La serie, por su parte, continuará su recorrido sin la participación de la duquesa. El interés que despertó el rumor demuestra que su posible regreso a la actuación sigue siendo un tema de atención mediática, incluso cuando no existe un proyecto confirmado.

Meghan Markle apostó por un look monocromático en tonos burdeos y berenjena durante su aparición en Nottingham, Inglaterra. Combinó un abrigo y un suéter de Joseph con una falda midi de The Fold London, zapatos de tacón de Jennifer Chamandi y accesorios en tonos marrones. Su coleta pulida y raya en medio completaron este estilismo otoñal de elegancia minimalista. Getty Images

¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre la polémica con Netflix?

Hasta el momento, no se ha hecho pública una declaración oficial de Meghan Markle que confirme las acusaciones de su entorno, ni Netflix ha reconocido haber utilizado su nombre como parte de una estrategia promocional. La información conocida procede de fuentes cercanas a la duquesa y de reportes sobre el fin de las conversaciones.

Por ahora, lo que sí se conoce es que Meghan no formará parte de The Gentlemen y que su posible participación quedó en la etapa de conversaciones. La controversia deja abierta una pregunta sobre cómo se difundió la noticia, pero no permite afirmar que hubiera una campaña deliberada por parte de la plataforma.