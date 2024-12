Sale a la luz el triste poema que Meghan Markle escribió cuando tenía 12 años

Meghan Markle, quien antes de formar parte de la realeza inglesa, es recordada como actriz, principalmente por su papel en la exitosa serie Suits, pero, ¿sabías que desde niña escribía poemas? En fechas recientes salió a la luz una de sus obras, la cual escribió cuando tenía tan solo 12 años.

Según informó el medio Express, un viejo poema que escribió Meghan Markle tomó relevancia en redes sociales en TikTok debido a lo enternecedor de sus versos. Se trata de un trabajo escolar en el cual habló respecto a su relación con sus padres, el divorcio por el que atravesó la pareja y lo que este hecho la hizo sentir.

De acuerdo con el medio ohmymag, Megha Markle compartió en el documental de Netflix enfocado en la vida de los Duques de Sussex, que durante esa etapa sus padres lograron llevar a cabo una buena crianza conjunta, pero que ella todavía estaba triste por la situación que estaba viviendo.

Meghan Markle compartió un triste poema Getty Images

El triste poema de Meghan Markle sobre el divorcio de sus padres

Según el medio citado, en fue durante el mismo episodio de la serie documental en donde la esposa del príncipe Harry compartió los versos de su poema, en donde expresó:

“Dos casas, dos hogares, dos cocinas, dos teléfonos, dos sofás donde me acuesto, dos lugares donde me quedo. Mudándome, mudándome de aquí para allá, de lunes a viernes estoy en todas partes”.

“No me malinterpreten, no es tan malo, pero a menudo me pone triste. Quiero vivir esa vida nuclear, con un padre feliz y su esposa amorosa. Una cerca de estacas, un perro peludo, una chimenea con un tronco encendido, pero no es real, es solo un sueño, no puedo llorar ni gritar. Así que aquí estoy sentada con el gato número tres. La vida sería fácil si hubiera dos como yo”.