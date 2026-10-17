Príncipe George, princesa Charlotte y príncipe Louis: el apellido que utilizan en la escuela y por qué no es Windsor

Aunque sus nombres suelen aparecer acompañados de títulos reales, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis tienen una forma más sencilla de identificarse en la escuela. Los hijos de Kate Middleton y el príncipe William utilizan Wales como apellido en el entorno escolar, en referencia al título de príncipe y princesa de Gales que ostentan sus padres.

La particularidad ha vuelto a llamar la atención con el inicio del curso escolar de 2026. George, de 13 años, comenzó sus estudios en Eton College, mientras que Charlotte, de 11, y Louis, de ocho, continúan su formación en Lambrook School, en Berkshire.

La elección no significa que hayan dejado de pertenecer a la Casa de Windsor. En realidad, responde a una tradición de la monarquía británica: cuando necesitan utilizar un apellido en determinados contextos, algunos miembros de la familia real recurren al título territorial de sus padres.

¿Cómo se llaman el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis en la escuela?

En el ámbito escolar, los tres hijos de los príncipes de Gales son conocidos como George Wales, Charlotte Wales y Louis Wales. En lugar de utilizar sus títulos completos, emplean una versión más breve de sus nombres.

Este uso tiene un antecedente familiar. Durante su infancia y juventud, el príncipe William también utilizó Wales en contextos escolares y militares, cuando su padre, el entonces príncipe Carlos, llevaba el título de príncipe de Gales. Su hermano, el príncipe Harry, también fue conocido como Harry Wales durante esa etapa.

La costumbre permite distinguir entre el nombre que se utiliza en la vida cotidiana y el tratamiento formal que corresponde a cada integrante de la familia real. Por eso, que los tres hermanos utilicen Wales en la escuela no supone un cambio en sus títulos oficiales.

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¿Por qué utilizan Wales y no Windsor?

La respuesta está en los títulos de sus padres. En septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III, William recibió el título de príncipe de Gales y Kate pasó a ser princesa de Gales. A partir de entonces, sus hijos dejaron de utilizar Cambridge como apellido habitual en contextos escolares y comenzaron a identificarse con Wales.

Antes de ese cambio, eran conocidos como George Cambridge, Charlotte Cambridge y Louis Cambridge, en referencia al título que William y Kate tenían cuando eran duques de Cambridge.

La lógica es similar a la que siguió William durante su propia formación: el apellido utilizado en determinados entornos puede derivarse del título que ostenta su familia en ese momento. Por eso, Wales funciona como una forma práctica de identificación para los tres hermanos, aunque no sustituye su nombre ni sus títulos reales.

Entonces, ¿cuál es el apellido oficial de los hijos de Kate Middleton?

Aquí está el detalle que suele generar confusión. Windsor es el nombre de la Casa Real británica, mientras que Mountbatten-Windsor es el apellido que pueden utilizar determinados descendientes de Isabel II cuando necesitan uno formalmente. No son conceptos equivalentes.

La página oficial de la familia real explica que el nombre Windsor fue adoptado por Jorge V en 1917. Décadas después, en 1960, Isabel II y el príncipe Felipe establecieron que sus descendientes que necesitaran apellido y no estuvieran comprendidos en determinadas excepciones llevarían Mountbatten-Windsor, una combinación que incorpora el apellido de Felipe.

Sin embargo, los miembros de la familia real que tienen derecho al tratamiento de alteza real y al título de príncipe o princesa generalmente no necesitan utilizar un apellido en su vida pública.

Cuando sí hace falta, pueden recurrir a Mountbatten-Windsor, aunque el uso de Wales en el entorno escolar de George, Charlotte y Louis responde a la tradición asociada al título de sus padres.

Por eso, no sería correcto afirmar que los tres hermanos dejaron de ser Windsor o que Wales reemplazó legalmente su apellido en todos los documentos. Se trata de usos distintos según el contexto.

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

¿Por qué los hijos del príncipe Harry utilizan otro apellido?

La comparación con sus primos también ayuda a entender la tradición. El príncipe Archie y la princesa Lilibet, hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry, utilizan Mountbatten-Windsor en los contextos en los que necesitan un apellido.

La diferencia está relacionada con los títulos de sus padres. William es príncipe de Gales, mientras que Harry es duque de Sussex. Por ello, sus hijos no utilizan el mismo apellido habitual en el entorno escolar: George, Charlotte y Louis recurren a Wales, mientras que Archie y Lilibet llevan Mountbatten-Windsor.

Esta distinción no implica que una rama de la familia tenga un apellido más real que la otra. Refleja, más bien, las diferentes formas en que los integrantes de la monarquía británica se identifican según sus títulos y las circunstancias.

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La tradición detrás de los apellidos de la familia real británica

La historia del apellido real se remonta a 1917, cuando Jorge V estableció Windsor como nombre de la casa y apellido familiar, en un contexto marcado por el sentimiento antialemán durante la Primera Guerra Mundial.

En 1960, Isabel II y el príncipe Felipe introdujeron Mountbatten-Windsor para distinguir a sus descendientes directos cuando necesitaran un apellido. La decisión incorporó Mountbatten, el apellido que Felipe había adoptado al naturalizarse británico, junto a Windsor.

Desde entonces, la familia real ha mantenido una particularidad: sus integrantes pueden identificarse mediante títulos, nombres de casas reales o apellidos, según la situación. No todos necesitan utilizar un apellido de manera habitual, y los títulos pueden cumplir esa función en muchos contextos oficiales.

En el caso del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, Wales es la forma que conecta su identificación cotidiana con el título de sus padres. Así, aunque en actos oficiales aparecen con sus respectivos títulos reales, en la escuela pueden utilizar nombres más sencillos.