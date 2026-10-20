Príncipe William recibe una carta para la princesa Charlotte: la petición de una niña que enterneció a todos

El príncipe William protagonizó un encuentro especial con una pequeña admiradora durante una visita a la estación de bomberos de Ilminster, en Somerset, Inglaterra, el pasado 6 de octubre de 2026.

Entre las personas que se acercaron a saludarlo había una niña que llevaba una tarjeta hecha a mano con un destinatario muy especial: su hija, la princesa Charlotte.

Durante el encuentro, el heredero al trono saludó a la pequeña, quien aprovechó la oportunidad para entregarle personalmente el mensaje. La intención no era hacerle una pregunta al príncipe sobre sus compromisos oficiales, sino pedirle que hiciera llegar la carta a Charlotte, de 11 años.

Katte Middleton y la Princesa Charlotte en Wimbledon Karwai Tang/WireImage (Getty Images)

Las tres preguntas que la niña quería hacerle a Charlotte

La tarjeta contenía tres preguntas sencillas, pero muy personales: cuál era el color favorito de Charlotte, cuántos años tenía y a qué escuela asistía. La niña buscaba conocer un poco más sobre la princesa, con la curiosidad propia de alguien que desea acercarse a otra persona de su edad.

El detalle llamó la atención porque, en lugar de pedir un autógrafo o una fotografía para ella, la pequeña decidió utilizar el encuentro con William para intentar iniciar una conversación con su hija. La escena fue captada durante la visita y difundida posteriormente en video.

Principe William y Charlotte Getty Images

Una hora de espera para conocer al príncipe William

La niña había esperado más de una hora junto a su madre para poder saludar al príncipe durante su visita a Somerset. El encuentro tuvo lugar en la estación de bomberos de Ilminster, donde William conversó con habitantes de la localidad y con escolares que se habían acercado a verlo.

La visita formaba parte de la agenda oficial del príncipe, quien acudió a conocer iniciativas comunitarias para prepararse ante fenómenos meteorológicos extremos y otras situaciones de emergencia. En medio de esas actividades, la entrega de la tarjeta para Charlotte se convirtió en uno de los momentos más personales de la jornada.

El príncipe William tiene una costumbre que su abuela odiaba Instagram @princeandprincessofwales

La princesa Charlotte y el interés por su vida fuera de los actos oficiales

A sus 11 años, la princesa Charlotte crece bajo la atención pública que acompaña a la familia del príncipe y la princesa de Gales. Aunque participa en algunos actos oficiales, sus padres procuran mantener buena parte de su vida cotidiana en privado, incluida la información relacionada con su educación.

Por eso, una de las preguntas de la niña, a qué escuela asiste Charlotte, se refiere a un aspecto de su vida que la familia real no suele divulgar con detalle. La carta también preguntaba por su edad y su color favorito, cuestiones más cotidianas que reflejan el deseo de conocer a la princesa más allá de su título.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente que Charlotte haya respondido a la tarjeta ni

que vaya a comenzar una amistad por correspondencia con la pequeña admiradora. Lo que sí quedó registrado fue el gesto de una niña que aprovechó una oportunidad inesperada para hacerle llegar un mensaje a la hija del futuro rey.