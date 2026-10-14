Reina Letizia: el perfume que ha llevado en actos oficiales y las claves de su aroma favorito

La reina Letizia ha convertido su estilo en una referencia de elegancia contemporánea. Sus looks de sastrería, sus peinados pulidos y su maquillaje discreto suelen captar la atención en cada aparición pública, pero hay otro detalle de su imagen que también despierta curiosidad: el perfume que podría acompañarla durante sus compromisos oficiales.

Aunque la esposa de Felipe VI no ha confirmado públicamente cuál es su fragancia favorita, distintos medios internacionales han señalado a Eau du Soir, de la firma francesa Sisley, como uno de los aromas asociados a la Reina.

Se trata de un perfume de alta perfumería que combina notas cítricas, flores y acordes amaderados para crear una composición sofisticada.

La fragancia también destaca por su historia, inspirada en los jardines de Sevilla al atardecer, y por una mezcla olfativa que evoluciona sobre la piel. Estas características la han convertido en una referencia recurrente cuando se habla del estilo y los perfumes que se atribuyen a la monarca española.

¿Cuál es el perfume favorito de la reina Letizia?

Eau du Soir, de Sisley, es una de las fragancias que más se relacionan con la reina Letizia. Sin embargo, es importante precisar que no existe una confirmación oficial de que sea su perfume de cabecera. La asociación procede de publicaciones especializadas en moda y belleza que han señalado este aroma como una de sus posibles elecciones.

Lanzado en 1990, Eau du Soir pertenece a la familia chipre floral. Su composición combina frescura cítrica con un corazón floral y un fondo profundo, una mezcla que se aleja de los perfumes excesivamente dulces y apuesta por una presencia más compleja.

La fragancia fue creada por Jeannine Mongin, Hubert d’Ornano e Isabelle d’Ornano. Su historia está vinculada a los recuerdos de Andalucía y a la atmósfera de los jardines del Real Alcázar de Sevilla al caer la tarde, un escenario que inspiró su carácter elegante y evocador.

La reina Letizia asiste a la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes en Jerez de la Frontera con un traje con chaleco, una de las combinaciones más elegantes y atemporales de su armario que volvió a convertirse en protagonista de su estilo. Getty Images

¿A qué huele Eau du Soir, el perfume asociado a la reina Letizia?

La composición de Eau du Soir destaca por el contraste entre sus notas frescas y sus acordes más intensos. En la salida aparecen la mandarina y la toronja, que aportan un matiz cítrico y luminoso. Después, la fragancia revela un corazón floral en el que destacan la rosa, el jazmín, el clavel y el ylang-ylang, acompañados de otros matices aromáticos.

En el fondo, el pachulí y el ámbar aportan profundidad y una sensación cálida que equilibra la frescura inicial. El resultado es un perfume con carácter, en el que las notas florales no se perciben necesariamente dulces, sino que forman parte de una composición más intensa y sofisticada.

Por esa combinación, Eau du Soir puede resultar atractivo para quienes buscan una fragancia elegante con presencia, especialmente para cenas, eventos formales y ocasiones en las que prefieren un aroma que evolucione a lo largo de las horas.

Eau du Soir, la icónica fragancia de Sisley, fotografiada el 13 de febrero de 2006. Creada en 1990, esta fragancia se ha convertido en uno de los clásicos de la maison francesa. Getty Images

El perfume de Sisley y la inspiración detrás de su aroma

La historia de Eau du Soir es uno de los elementos que distinguen a esta fragancia. Su inspiración se encuentra en los atardeceres de Sevilla, donde los aromas de los jardines adquieren una intensidad particular al final del día.

La creación también tiene una dimensión personal: Hubert d’Ornano quiso evocar los recuerdos de juventud de su esposa, Isabelle, vinculados con Andalucía. Lo que comenzó como una composición con un significado íntimo terminó convirtiéndose en uno de los perfumes emblemáticos de Sisley.

El frasco refuerza esa identidad. Su tapón dorado, diseñado por el artista polaco Bronislaw Krzysztof, aporta un elemento escultórico que distingue la presentación de la fragancia. Así, Eau du Soir combina una historia ligada al sur de España con una estética de perfumería de lujo.

La reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida en Helsinki, donde recuperó un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro que estrenó en Suecia en 2021 y lo combinó con su abrigo rosa de Carolina Herrera. Completó el estilismo con zapatos destalonados y bolso en tono rosa. Foto: Carlos Alvarez/Getty Images. Getty Images

Eau du Soir no es el único perfume que se ha relacionado con la reina Letizia

Aunque Eau du Soir es uno de los nombres más repetidos en las publicaciones sobre los perfumes de la Reina, no es la única fragancia que se le ha atribuido. También se ha mencionado Eau Parfumée au Thé Vert, de Bvlgari, una composición conocida por su perfil fresco y sus notas de té verde.

Esta fragancia, creada por Jean-Claude Ellena y lanzada en 1992, combina acordes cítricos con notas verdes, florales y amaderadas. Entre sus ingredientes olfativos destacan la bergamota, la mandarina, el jazmín, el té verde, el cedro y el sándalo.

La diferencia entre ambas propuestas está en su carácter: mientras Eau du Soir apuesta por una composición floral más intensa y profunda, Eau Parfumée au Thé Vert se inclina por una sensación fresca y ligera.

Cómo elegir un perfume elegante inspirado en el estilo de la reina Letizia

Si buscas una fragancia con una estética similar a la que se atribuye a la Reina, conviene empezar por identificar qué familia olfativa encaja mejor con tus preferencias.

Los perfumes chipre florales, como Eau du Soir, combinan flores con notas cítricas y fondos amaderados o terrosos. Son una alternativa para quienes prefieren aromas con profundidad y carácter. En cambio, las fragancias de té verde suelen ofrecer una sensación más fresca, ligera y discreta, ideal para quienes buscan un perfume fácil de llevar durante el día.

También es importante considerar la intensidad. Un aroma puede percibirse de manera distinta según la piel, la cantidad aplicada y las condiciones ambientales. Probar la fragancia antes de comprarla permite observar cómo evoluciona desde las primeras notas hasta el fondo.

El interés por el perfume de la reina Letizia demuestra que los detalles de belleza también forman parte de la conversación sobre su estilo. Aunque su elección personal continúa sin confirmación oficial, Eau du Soir destaca por su historia, su composición floral y su carácter sofisticado: tres elementos que explican por qué sigue apareciendo entre las fragancias asociadas a la monarca española.