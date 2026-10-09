Sale a la venta por 1,3 millones de dólares la isla escocesa que escondió a Bonnie Prince Charlie

La propiedad reúne paisajes de playas arenosas, lagos de agua dulce, pequeñas bahías y vestigios de antiguas construcciones. Sin embargo, su atractivo no se limita a la naturaleza: su pasado está ligado a la rebelión jacobita y a la persecución del príncipe Carlos Eduardo Estuardo, quien intentó recuperar el trono británico para la dinastía Estuardo.

¿Dónde se encuentra la isla escocesa que perteneció al escondite de Bonnie Prince Charlie?

La isla de Wiay se encuentra en las Hébridas Exteriores, al noroeste de Escocia, cerca de Benbecula. Con una extensión aproximada de 970 acres, ofrece un paisaje remoto en el que conviven playas de arena, lagos de agua dulce, costas rocosas y una amplia variedad de fauna silvestre.

Entre sus habitantes naturales destacan las águilas reales y las águilas marinas de cola blanca, mientras que sus terrenos también han servido para el pastoreo de ovejas. La isla permanece deshabitada y carece de servicios básicos, por lo que cualquier futuro propietario tendría que considerar las condiciones de acceso y las necesidades de infraestructura.

En el territorio todavía se encuentran las ruinas de una antigua vivienda rural. Aunque en el pasado se concedió permiso para restaurarla, esa autorización ya venció, por lo que cualquier proyecto de rehabilitación tendría que ajustarse a los permisos correspondientes.

El monumento a Bonnie Prince Charlie en Glenfinnan, en las Tierras Altas de Escocia, conmemora a Carlos Eduardo Estuardo y su intento de recuperar el trono británico durante la rebelión jacobita de 1745. Getty Images

La historia de Bonnie Prince Charlie y su huida del ejército británico

La relevancia histórica de Wiay está relacionada con Carlos Eduardo Estuardo, conocido como Bonnie Prince Charlie, uno de los principales protagonistas de la rebelión jacobita de 1745-1746.

El príncipe encabezó una campaña para recuperar el trono británico en nombre de la dinastía Estuardo. Sin embargo, sus fuerzas fueron derrotadas por el ejército gubernamental en la batalla de Culloden, en abril de 1746, un enfrentamiento decisivo que puso fin a la rebelión.

Tras la derrota, Bonnie Prince Charlie emprendió una huida por las Tierras Altas y las islas escocesas para evitar ser capturado. La tradición local sostiene que encontró refugio en Wiay y que utilizó una cueva situada al pie de Beinn a’ Tuath, el punto más elevado de la isla.

Conocida como Prince Charlie’s Rest, la cueva habría servido también como punto de observación para vigilar los movimientos de los barcos británicos que recorrían la zona en su búsqueda. Aunque este episodio forma parte de la memoria histórica local, los detalles de su estancia en la isla no están plenamente documentados.

Meses después de la batalla, el príncipe logró escapar de Escocia y finalmente se exilió en Francia. Su historia se convirtió en uno de los relatos más conocidos de la causa jacobita, y los lugares asociados con su huida continúan despertando interés entre los aficionados a la historia británica.

Grabado histórico que representa a Bonnie Prince Charlie (Carlos Eduardo Estuardo) durante su desembarco en Moidart, Escocia, en 1745, al inicio de la rebelión jacobita con la que buscó recuperar el trono británico para la dinastía Estuardo. Getty Images

¿Cuánto cuesta la isla de Wiay y qué incluye la propiedad?

La isla se ofrece por 995,000 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 1.3 millones de dólares. La venta está a cargo de la firma inmobiliaria Bell Ingram, especializada en propiedades rurales y terrenos en Escocia.

Además de su extensión, el terreno cuenta con derechos de pesca y actividades deportivas, así como zonas aptas para el pastoreo. Sus lagos y su costa ofrecen un entorno natural atractivo para quienes buscan una propiedad privada alejada de los centros urbanos.

No obstante, adquirir Wiay implica considerar algunas limitaciones. La isla no cuenta con tiendas, centros médicos ni otros servicios cotidianos. Las necesidades básicas se cubren en localidades de la cercana isla de Benbecula, donde también se encuentra un aeropuerto que conecta la región con Escocia continental.

La propiedad ya había salido al mercado en 2013, cuando se ofrecía por unas 500,000 libras esterlinas. Su nueva puesta en venta refleja el interés que pueden despertar las propiedades históricas y remotas, aunque su precio actual también debe valorarse en función de sus condiciones de acceso, mantenimiento y desarrollo.

¿Cómo es vivir en una isla privada de Escocia?

Wiay ofrece un paisaje marcado por la tranquilidad, las playas, las bahías protegidas y los lagos de agua dulce. En días despejados, desde algunos puntos pueden observarse Benbecula y las montañas Cuillin de la isla de Skye. Su aislamiento representa tanto su mayor atractivo como uno de sus principales desafíos. La ausencia de servicios y la necesidad de desplazarse en barco para llegar a determinadas zonas obligarían a planificar cuidadosamente cualquier estancia prolongada.

Para un comprador interesado en desarrollar un refugio privado, la isla podría representar una oportunidad singular, siempre que se tengan en cuenta las restricciones urbanísticas, las condiciones ambientales y los costos de mantenimiento de un territorio de estas características.

Wiay conserva un vínculo con un episodio decisivo de la historia escocesa. La combinación de su pasado jacobita y su paisaje prácticamente intacto la convierte en una propiedad excepcional para quienes buscan algo más que una residencia: un lugar conectado con la historia y la naturaleza.