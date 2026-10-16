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Alexandra de Leiningen

Alexandra de Leiningen

Alexandra de Leiningen y Everett Kohl
Realeza
¿Quién es la princesa que acaba de anunciar su compromiso y es descendiente de la reina Victoria?
La princesa Alexandra de Leiningen anunció su compromiso con Everett Kohl. Te contamos sobre la romántica pedida de mano.
Octubre 16, 2026
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Marjorie Daphnis