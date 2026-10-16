¿Quién es la princesa que acaba de anunciar su compromiso y es descendiente de la reina Victoria?

Las bodas reales siguen sumando historias de amor. Esta vez, la noticia llega de la mano de la princesa Alexandra de Leiningen, conocida cariñosamente como Alexa, quien ha anunciado su compromiso matrimonial con Everett Kohl. La joven aristócrata compartió la feliz noticia en redes sociales con una fotografía junto a su futuro esposo, en la que dejó ver el anillo de diamantes que recibió durante la pedida de mano.

¡Qué fin de semana!, escribió Alexa junto a la imagen, acompañada de varios emojis que reflejaban su felicidad. El anuncio, publicado el 13 de octubre, marca el inicio de una nueva etapa para la princesa, cuya historia familiar está ligada a algunas de las casas reales más relevantes de Europa.

Una pedida de mano de cuento en Canadá

El escenario elegido para la propuesta fue Whistler, en Canadá, un destino conocido por sus paisajes montañosos y sus lagos. Allí, rodeados de naturaleza, Everett Kohl le pidió matrimonio a Alexa durante el fin de semana, en una escena que parece sacada de una película romántica.

La noticia también fue celebrada por Deborah Cully, madre de la princesa, quien compartió fotografías de la pareja y expresó su emoción por la próxima boda. En su mensaje, les deseó una vida llena de amor, risas y felicidad, además de dar la bienvenida a Everett a la familia.

Por el momento, los futuros novios no han anunciado la fecha de su enlace ni han compartido detalles sobre cómo será la celebración.

El anillo de compromiso de la princesa Alexandra de Leiningen

Como suele ocurrir con los anuncios matrimoniales de la realeza, la joya que Alexa luce en su fotografía no pasó inadvertida. Se trata de un anillo con un diamante de talla brillante, una elección clásica que destaca por su luminosidad y elegancia.

Aunque todavía no se han revelado públicamente detalles sobre el peso en quilates, el origen de la piedra o el diseñador de la pieza, la imagen permitió apreciar la joya en la mano de la futura novia.

La princesa optó por una presentación discreta y espontánea para compartir la noticia, dejando que la fotografía y su breve mensaje hablaran por sí mismos.

¿Quién es la princesa Alexandra de Leiningen?

Nacida el 18 de diciembre de 1997, Alexandra es la hija menor del príncipe Hermann Friedrich de Leiningen y Deborah Cully. Aunque creció en Canadá y mantiene un perfil relativamente discreto, su historia familiar la conecta con la realeza europea.

Por línea paterna, Alexa es nieta de la princesa Marie Louise de Bulgaria, hermana mayor del rey Simeón II de Bulgaria. Además, desciende de la reina Victoria del Reino Unido, una de las monarcas más influyentes de la historia europea, cuyos descendientes se extendieron por diversas casas reales del continente.

Esta herencia familiar también la vincula con la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha-Koháry, una dinastía con profundas raíces históricas en Europa.

Sin embargo, su vida no se limita a sus vínculos aristocráticos. Alexandra estudió Literatura Inglesa y Drama en Queen’s University, en Ontario, y posteriormente, cursó una maestría en marketing digital. Después de una primera experiencia profesional en el ámbito educativo, se orientó hacia la comunicación, las relaciones públicas y el marketing, desarrollando su carrera en el sector privado.

Una nueva boda en el entorno de la realeza europea

El compromiso de Alexandra de Leiningen promete convertirse en una ocasión especial para su familia, cuyos integrantes viven en distintos países. Entre sus parientes se encuentran miembros de la familia real búlgara que residen en ciudades como Madrid y Londres.

Aunque todavía faltan detalles por conocer, el anuncio ya ha abierto la expectativa sobre el futuro enlace y la posibilidad de reunir a distintas generaciones de una familia con una larga historia en la realeza europea.

Por ahora, Alexa y Everett disfrutan de la noticia que marca el comienzo de su vida como prometidos. Una historia que, con una pedida de mano entre montañas y un anillo de diamantes, suma un nuevo capítulo romántico a la actualidad de las casas reales.