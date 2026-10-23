¿Tienes más de 50 y siempre usas labial nude? Los colores que debes atreverte a probar

El labial nude tiene una ventaja indiscutible: combina con prácticamente todo, es discreto y funciona tanto para el día como para la noche. Por eso, muchas mujeres lo convierten en su tono de confianza y dejan de experimentar con otros colores. Sin embargo, llegar a los 50 no significa que debas limitar tu maquillaje a una paleta de tonos neutros.

Con el paso del tiempo, la piel, los labios y sus matices naturales pueden cambiar. También puede modificarse la manera en que percibimos ciertos colores sobre el rostro. Un tono que antes te encantaba quizá ahora se vea demasiado pálido, mientras que otro que nunca te habías atrevido a probar puede convertirse en tu favorito.

La clave no consiste en seguir reglas de edad ni en buscar un efecto rejuvenecedor a toda costa, sino en descubrir qué colores armonizan con tu piel, aportan equilibrio al maquillaje y te hacen sentir cómoda. Estos son los tonos que vale la pena probar si quieres salir de tu zona de confort sin renunciar a la elegancia.

1. Rosa empolvado: el primer paso para salir del nude

Si te gustan los labios discretos, pero quieres algo distinto, el rosa empolvado es una excelente transición. Tiene la suavidad de los tonos neutros, aunque incorpora un matiz rosado que puede devolver definición a los labios sin convertirse en el centro de atención del maquillaje.

Funciona especialmente bien para el día, las reuniones de trabajo o los looks en los que prefieres destacar los ojos. Puedes elegir una fórmula cremosa o satinada para conseguir un acabado luminoso, sin que el color resulte demasiado intenso.

Para encontrar el rosa adecuado, observa el subtono de tu piel y prueba el labial con luz natural. Algunos rosas se inclinan hacia el malva, mientras que otros tienen matices melocotón. No necesitas elegir uno por tu edad: quédate con el que se integre mejor con tu rostro.

Pamela Anderson debutó en la Met Gala con un corte bob que define su nueva era de belleza. GETTY IMAGES

2. Rojo cereza: el clásico que transforma cualquier look

El rojo es uno de esos colores que pueden cambiar por completo un maquillaje. Un rojo cereza, con matices ligeramente fríos, ofrece una alternativa sofisticada para quienes suelen recurrir a los nude y quieren probar un tono con mayor presencia.

No hace falta acompañarlo de un maquillaje elaborado. Puedes llevarlo con una piel natural, un poco de máscara de pestañas y cejas definidas para dejar que los labios sean el punto focal. Para una apariencia más suave, aplica el color con pequeños toques y difumina los bordes; si buscas un acabado más clásico, utiliza un delineador del mismo tono para definir el contorno.

El acabado también influye en el resultado. Las fórmulas satinadas y cremosas reflejan la luz y suelen resultar cómodas, mientras que los labiales mate ofrecen una apariencia más definida. Si tienes los labios secos, prepara la piel con bálsamo y retira el exceso antes de aplicar el color.

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3. Rosa malva: sofisticación sin excesos

El malva combina matices rosados y violetas, por lo que se sitúa entre el nude y los colores más intensos. Es una opción interesante si buscas un labial que aporte personalidad sin alejarse demasiado de los tonos que ya utilizas.

Los malvas suaves pueden funcionar como una alternativa cotidiana al rosa clásico, mientras que las versiones más profundas resultan ideales para la tarde o la noche. Además, combinan bien con sombras en tonos topo, café, champagne o ciruela.

Si tienes dudas sobre qué intensidad elegir, empieza por una versión translúcida o satinada. Así podrás acostumbrarte al cambio sin sentir que el color domina todo el maquillaje.

Salma Hayek ha sabido equilibrar perfectamente los tonos de labios nude con maquillajes de ojos oscuros Instagram @salmahayek

4. Coral: un toque cálido para iluminar el maquillaje

El coral mezcla matices rosados y anaranjados, aunque existen versiones más suaves y otras mucho más vibrantes. Es una buena alternativa para quienes disfrutan de los tonos cálidos y quieren incorporar un poco más de color a su rutina.

Un coral rosado suele resultar más discreto que uno intensamente anaranjado. Puedes combinarlo con rubor melocotón y sombras neutras para conseguir un maquillaje armónico, especialmente durante el día o en los meses más cálidos.

Antes de elegirlo, prueba el tono junto a tu piel. Si el coral hace que el rostro se vea apagado, intenta con una versión más rosada o menos saturada. El objetivo es encontrar un color que acompañe tus facciones, no obligarte a llevar una tendencia que no te convence.

Uñas otoñales de Hailey Bieber Getty Images

5. Berry: el tono de frutos rojos que aporta profundidad

Los tonos berry recuerdan al color de las frambuesas, las moras y los frutos rojos. Pueden variar desde rosas intensos hasta ciruelas profundas, por lo que ofrecen muchas posibilidades para quienes quieren explorar colores más expresivos.

Una versión translúcida es perfecta para empezar: deja un efecto parecido al de unos labios naturalmente teñidos y permite controlar la intensidad. Si prefieres un acabado más sofisticado para la noche, puedes elegir una fórmula cremosa y aplicar el color de manera uniforme.

Para equilibrar el maquillaje, combina los labios berry con sombras neutras y un rubor discreto. No es necesario que el resto del rostro desaparezca, pero sí conviene evitar que todos los elementos compitan por la atención.

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6. Rojo ladrillo: una alternativa elegante al rojo clásico

Si el rojo cereza te parece demasiado llamativo, el rojo ladrillo puede ser una opción más cercana a los tonos cálidos que quizá ya tienes en tu colección. Sus matices marrones y anaranjados le dan profundidad y lo convierten en un color versátil para distintos estilos.

Puedes llevarlo con prendas beige, camel, chocolate, blanco o negro. En el maquillaje, combina especialmente bien con sombras bronce, café y doradas, aunque también funciona con un rostro prácticamente natural.

La intensidad dependerá de la fórmula. Un labial translúcido aporta un toque de color fácil de llevar, mientras que una versión más pigmentada crea un resultado marcado y sofisticado. Si buscas un tono para sustituir el nude durante el otoño o el invierno, vale la pena probarlo.

Salma Hayek demuestra que el labial rojo no tiene edad, tiene actitud. Un clásico que ilumina el rostro, eleva cualquier look y confirma que la elegancia no entiende de años, sino de cómo decides llevarla. Getty Images

7. Ciruela suave: el color para quienes quieren algo diferente

El ciruela suele asociarse con maquillajes intensos, pero también existen versiones suaves que pueden llevarse durante el día. Los tonos con una base rosada o malva son una manera de acercarte a esta familia de colores sin elegir un morado demasiado oscuro.

Este labial funciona especialmente bien cuando quieres darle protagonismo a la boca sin recurrir al rojo. Para mantener el equilibrio, puedes combinarlo con máscara de pestañas, una sombra neutra y un toque de rubor que acompañe sus matices.

Si tus labios tienen líneas marcadas o tienden a resecarse, opta por una fórmula cremosa y evita aplicar demasiado producto en una sola capa. Una aplicación fina permite construir el color gradualmente y conseguir un acabado más uniforme.

Cortes de pelo que embellecen los labios y afinan el rostro para lucir más joven y radiante Getty Images

¿Qué acabado de labial favorece más después de los 50?

El color no es el único factor que influye en el resultado. La textura del labial también puede cambiar la apariencia de los labios y la comodidad durante el día.

Las fórmulas cremosas suelen ser una buena elección si buscas suavidad y facilidad de aplicación. Los acabados satinados aportan un brillo discreto, mientras que los labiales translúcidos permiten experimentar con tonos más intensos sin conseguir una cobertura demasiado marcada.

Los labiales mate también pueden funcionar, pero conviene prestar atención a la hidratación. Algunas fórmulas de larga duración pueden acentuar la resequedad o hacer más visibles las líneas naturales de los labios. Si te gustan los mates, prepara la boca con bálsamo, retira el exceso y aplica el producto en capas finas.

En cuanto al delineador, elegir uno parecido al color del labial ayuda a definir el contorno. Puedes utilizarlo para corregir pequeñas diferencias de forma, siempre respetando el borde natural de los labios para conseguir un acabado armónico.

Pruébalo y disfruta de unos labios suaves, sanos y llenos de vida sin salir de casa. GETTY IMAGES

Cómo elegir el tono de labial según tu piel

Aunque las reglas de colorimetría pueden servir como orientación, no necesitas conocer tu subtono con exactitud para elegir un labial. Una forma sencilla de empezar es probar varias familias de color y observar cómo se ve cada una con luz natural.

Los rosas, malvas y rojos con matices azulados pueden gustarte si prefieres colores fríos. Los corales, los rojos ladrillo y los tonos melocotón suelen atraer a quienes se sienten cómodas con colores cálidos. Los tonos berry y algunos rojos clásicos ofrecen alternativas intermedias,

dependiendo de su composición.

También importa el contraste que buscas. Si tu maquillaje habitual es discreto, puedes comenzar con un rosa empolvado o un berry translúcido. Si te gusta que los labios sean protagonistas, prueba un rojo cereza o un ciruela más pigmentado.

No existe una lista de colores prohibidos después de los 50. La mejor elección será la que te guste, armonice con el resto del maquillaje y resulte cómoda para llevar durante el tiempo que quieras.

En acabado mate o de larga duración, para labios secos o con acabado tinta, estos son los mejores labiales. Vanidades

El nude seguirá siendo un clásico, pero no tiene que ser tu única opción

Tener un labial de confianza es práctico, y no hay ninguna razón para dejar de usarlo si te encanta. Sin embargo, experimentar con otros tonos puede abrir nuevas posibilidades para tu maquillaje cotidiano.

El rosa empolvado ofrece una transición sencilla; el rojo cereza aporta un toque clásico; el malva y el berry añaden profundidad, mientras que el coral y el rojo ladrillo permiten explorar matices cálidos. El ciruela, por su parte, demuestra que un color distinto también puede ser sofisticado.

Más que buscar un labial que te haga parecer más joven, se trata de encontrar colores que acompañen tu estilo actual. Porque el maquillaje no tiene que responder a la edad: puede ser una forma de expresión que evoluciona contigo.