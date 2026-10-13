El clóset funcional (y real) que tu familia necesita para el día a día

El secreto del estilo no está en tener un clóset a reventar de tendencias que van y vienen, sino en elegir prendas que realmente se adapten a nuestro ritmo, a nuestro día a día, es decir, una moda real, cercana y sin complicaciones.

Y es justamente esa mezcla de comodidad, durabilidad y diseño que nos hace sentir muy bien el sello de Weekend , la marca icónica de Suburbia , que este 2026 celebra su 50 aniversario.

Durante cinco décadas, Weekend ha vestido a distintas generaciones, convirtiéndose en parte de muchas historias familiares gracias a sus prendas y accesorios para mujeres, hombres, niñas, niños y bebés, siempre adaptándose a las diferentes edades, estilos y momentos.

Básicos inteligentes que resuelven tu día

Si eres profesionista –y además mamá– con una agenda a tope, estarás de acuerdo con nosotras que la comodidad no se negocia. Por eso, tener buenas prendas básicas hace todo más fácil. La mezclilla, por ejemplo, es la gran inversión de cualquier guardarropa: unos jeans de lavado oscuro y tiro a la cintura te acompañan con la misma soltura en un viernes casual de oficina que en un domingo en familia.

Pero si el momento te pide un toque un poco más estructurado, unos pantalones de silueta relajada elevan el conjunto al instante. La clave para estilizarlos está en el contraste, es decir, se pueden combinar con playeras de algodón liso o de rayas para un aire effortless chic, o sumar una blusa de corte contemporáneo para una junta importante.

Y cuando se trata de lograr un atuendo femenino en un solo paso, los vestidos de siluetas frescas son los salvavidas por excelencia; se ven increíbles tanto con tenis para la rutina diaria, como con sandalias y accesorios para una salida especial, y que son perfectos para todas las tallas.

Para ellos, piezas que se adaptan al plan

Y si hablamos del guardarropa masculino, se agradece muchísimo que cada vez sea más flexible, permitiendo que las mismas prendas funcionen perfectamente para distintos momentos del día. Las playeras y polos de algodón son esos básicos que siempre hay que tener a la mano: desde diseños lisos para un estilo limpio, hasta rayas y estampados cuando se busca imprimirle más personalidad al look.

En las colecciones de Weekend, los jeans y pantalones vienen en diferentes cortes y lavados, ideales para saltar de un atuendo súper relajado a uno un poco más arreglado sin perder un gramo de comodidad. Para terminar de armar el outfit, la camisa o la chamarra que se elija le darán el toque definitivo. Y si el clima hace de las suyas, justamente las chamarras –incluyendo opciones impermeables muy prácticas– y las sudaderas permiten sumar estilo sin complicarse tanto.

Ropa que les sigue el paso a los más pequeños

Las mamás no nos dejarán mentir: vestir a los niños y niñas es toda una aventura, además de que la ropa debe seguirles el paso. Pensando en esto, Weekend privilegia las texturas suaves, algodón y que resistan a sus juegos. En este sentido, las sudaderas se convierten en las estrellas absolutas: son calientitas, prácticas y les permiten explorar el mundo sin restricciones.

En la colección infantil y para los bebés también hay camisetas con estampados, jeans , vestidos , blusas juveniles y pants, con opciones para distintas edades.

Moda que cuenta nuestra historia