La base de maquillaje de Mary Kay que se lleva un Premio de Belleza Vanidades 2026

Encontrar una base que cubra sin borrar por completo la textura natural de la piel sigue siendo uno de los puntos clave al elegir maquillaje. La Base de Maquillaje TimeWise 3D® de Mary Kay®, ganadora en los Premios de Belleza Vanidades, apuesta precisamente por un resultado fresco y uniforme mientras cuida tu piel.

Su cobertura puede construirse de media a completa dependiendo de la cantidad y la herramienta utilizada. La fórmula es de larga duración y resistente al sudor y a la humedad, una combinación pensada para mantener el maquillaje durante varias horas sin renunciar a un acabado natural.

Maquillaje que suma ingredientes de skincare

La fórmula esta enriquecida con el Complejo TimeWise 3D®, compuesto por un péptido contra líneas de expresión, resveratrol encapsulado y vitamina B3. De acuerdo con Mary Kay, el péptido ayuda a reforzar el colágeno y la elastina; el resveratrol contribuye a proteger frente a radicales libres y a unificar visualmente el tono de la piel, mientras que la vitamina B3 ayuda a mejorar su luminosidad.

Otro punto importante es que la base está desarrollada con la Tecnología IntelliMatch®, que se adapta al tono natural de la piel para lograr un resultado preciso y uniforme. La base está disponible en 16 tonos con acabado mate y 10 tonos con acabado luminoso.

En un estudio independiente citado por la marca, realizado durante una semana con 196 mujeres que utilizaron la versión luminosa y con 163 que usaron la versión mate, los resultados indicaron lo siguiente:

El 87% afirman que la piel se ve natural.*

86% afirman que deja un acabado uniforme al instante.*

82% están de acuerdo en que proporciona al instante una combinación perfecta con el tono de su piel.*

80% coinciden en que la piel luce y se siente más saludable.*

Cómo conseguir el acabado que buscas

La aplicación también permite modificar el resultado. Con una esponja húmeda se consigue una capa más ligera y luminosa; con la Brocha para Maquillaje Líquido Mary Kay® se puede trabajar una cobertura mayor. También puede aplicarse directamente con las yemas de los dedos.

La recomendación es comenzar con poca cantidad y añadir producto únicamente en las zonas que necesiten más cobertura. Así se conserva mejor el efecto mate que distingue a esta fórmula, y que la llevó a formar parte de los ganadores de los Premios de Belleza Vanidades.

*Datos proporcionados por Mary Kay a partir de un estudio de consumidores independiente realizado por terceros en el cual 163 mujeres usaron la Base de Maquillaje TimeWise 3D® en acabado mate y 196 mujeres en acabado luminoso por una semana.