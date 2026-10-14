El príncipe Harry revela la reflexión sobre Lady Di que lo liberó de la culpa y cambió su forma de vivir el duelo

La muerte de la princesa Diana marcó la vida del príncipe Harry cuando apenas tenía 12 años. Sin embargo, el duelo que enfrentó tras perder a su madre no terminó con el paso del tiempo.

Durante años, el duque de Sussex intentó contener sus emociones y llegó a creer que permitirse ser feliz significaba traicionar su recuerdo. Ahora, en una conversación internacional sobre el duelo y la resiliencia, compartió la reflexión que transformó su manera de afrontar esa pérdida.

En una edición de MasterClass titulada Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, Harry conversó con la neurocientífica Mary-Frances O’Connor sobre los efectos emocionales y físicos del duelo. En el encuentro, explicó cómo reconocer sus sentimientos le permitió cambiar la relación que mantenía con la memoria de Diana y encontrar una forma distinta de llevarla consigo.

La princesa Diana junto a su hijo menor, el príncipe Harry, en una imagen de archivo que refleja la cercanía entre madre e hijo durante su infancia. Getty Images

El príncipe Harry confiesa por qué sentía culpa al ser feliz sin la princesa Diana

Durante años, Harry creyó que debía permanecer triste para demostrar cuánto extrañaba a su madre. Según explicó en la conversación, llegó a experimentar una especie de desconexión emocional porque asociaba la felicidad con una falta de lealtad hacia Diana.

El príncipe contó que sentía que debía mantenerse triste y emocionalmente insensible para demostrar cuánto la extrañaba. Esa percepción lo llevó a reprimir sus emociones durante mucho tiempo, aunque también le dificultó procesar lo que había vivido.

Con el paso de los años, Harry comenzó a comprender que sanar no significaba olvidar a Diana ni romper el vínculo que los unía. Por el contrario, aceptar sus emociones le permitió conservar su recuerdo desde un lugar diferente.

La reflexión sobre Lady Di que cambió su forma de vivir el duelo

El punto de inflexión para Harry fue comprender que su madre habría querido verlo feliz. La idea transformó su manera de interpretar el duelo y le permitió dejar atrás la creencia de que el sufrimiento era una prueba necesaria de amor.

El príncipe explicó que descubrir que Diana solo quería que él fuera feliz lo liberó y le dio una perspectiva completamente diferente de la vida. A partir de entonces, comenzó a entender que seguir adelante no implicaba dejar atrás a su madre.

Su memoria podía acompañarlo sin que la tristeza tuviera que ocupar todos los espacios de su vida. Esta nueva perspectiva también influyó en la manera en que entiende sus compromisos personales y profesionales. Harry señaló que espera que su madre se sienta orgullosa de aquello a lo que dedica su energía y reconoció similitudes entre las causas que él ha elegido y aquellas que ella apoyó durante su vida.

El príncipe Harry y Lady Di Getty Images

Cómo el príncipe Harry ha encontrado nuevas formas de conectar con los recuerdos de su

madre

Durante la conversación, Harry también habló sobre una herramienta que ha utilizado en su proceso de sanación: el aroma del perfume de Diana. Por recomendación de su terapeuta, recurrió al olor para recuperar recuerdos que sentía que había perdido durante años de represión emocional.

El príncipe describió la experiencia como una manera de regresar momentáneamente a otra época y permitir que recuerdos de su madre volvieran a su mente. Durante el encuentro, la neurocientífica Mary-Frances O’Connor abordó la relación entre el olfato y las regiones cerebrales vinculadas con la memoria y las emociones.

Para Harry, recuperar esos recuerdos ha significado mantener una conexión con Diana que no depende únicamente de las fotografías o de los momentos de tristeza. También ha aprendido a reconocerla en pequeños instantes de su vida cotidiana.

El duque compartió que, en ocasiones, siente que su madre está presente de alguna manera en momentos importantes y que esas experiencias le provocan alegría. Así, el recuerdo de Diana ha adquirido un significado que convive con su vida actual, su familia y las causas a las que dedica su tiempo.

príncipe Harry Getty Images

El legado de la princesa Diana sigue presente en la vida del príncipe Harry

La relación de Harry con la memoria de su madre también se refleja en su labor solidaria. El príncipe explicó que, con el tiempo, comprendió que algunos de los proyectos y causas que eligió tenían puntos en común con el trabajo que Diana realizó durante su vida.

Para él, el duelo no consiste únicamente en aceptar una ausencia, sino también en encontrar maneras de llevar consigo a la persona que ha perdido. Esa idea le ha permitido transformar parte de su experiencia en una motivación para seguir adelante.

La conversación forma parte de un proyecto de MasterClass dedicado a comprender el duelo y desarrollar resiliencia ante la pérdida. El episodio también está vinculado con organizaciones que apoyan a personas que atraviesan procesos de duelo, entre ellas Comfort Zone Camp y Scotty’s Little Soldiers.

A casi tres décadas de la muerte de Diana, las palabras de Harry muestran un cambio importante en su manera de recordar a su madre: ya no necesita renunciar a la felicidad para demostrar que la extraña. Aprender a vivir con su ausencia también le ha permitido mantener vivo su legado y reconocer que el amor puede permanecer incluso cuando el dolor cambia de forma.