El príncipe Harry y Meghan Markle no estarían en un buen momento y este apodo de ella hacia él lo confirmaría

Los duques de Sussex han vuelto a llamar la atención del mundo, en esta ocasión porque aseguran que el matrimonio no está en su mejor momento y que incluso, Meghan Markle tiene un apodo para el príncipe Harry que ha molestado a muchos.

En fechas recientes se hizo público que fuera del Reino Unido, el hijo menor del rey Carlos III es conocido de una curiosa manera, la cual, muy probablemente, no es de su total agrado o al menos no está del todo acostumbrado, pues muchas de las notas de prensa en Estados Unidos se refieren a él como “ El esposo de Meghan Markle ”, pues en el país de las barras y las estrellas, al parecer no es tan famoso como la actriz.

Sin embargo, ahora una nueva polémica ha surgido alrededor de la pareja, ya que de acuerdo con The Mirror, la relación cada vez es más tensa entre el príncipe Harry y su familia, aunado a eso, el matrimonio de los duques de Sussex, podría estar en un mal momento debido a “los días largos y solitarios que está encontrando Harry en su vida con su esposa”, dijo el medio citado.

El matrimonio de los duques de Sussex podría estar en problemas Instagram

Cuál es el nuevo apodo del Príncipe Harry, así le dice Meghan Markle

Otra de las cuestiones que llaman la atención, es que según medios internacionales, Meghan Markle llama al Príncipe Harry ‘manojo’. y Afirman que la primera vez que lo utilizó en público fue en 2021, cuando Harry acudió como invitado al famoso programa ‘Late Late Show’ de James Corden.

Al escucharlo, el presentador que también se ha convertido en amigo de la familia comenzó a reír y le dijo a Harry: "¡No sabía que te llamábamos ‘manojo’!”. Ante la situación, se pudo observar al príncipe avergonzado, y el miembro de la familia real simplemente respondió “bueno, es que tú no eres mi esposa”.