Los nuevos vecinos de Kate Middleton y el príncipe William revelan su preocupación por los royals tras su mudanza

Kate Middleton y el príncipe William están a punto de hacer su cambio de residencia oficial; sin embargo, sus nuevos vecinos están mostrando cierta preocupación por la llegada de los príncipes de Gales al vecindario, y es que muchos afirman que Forest Lodge es menos privado que su antiguo hogar en Adelaide Cottage.

Los vecinos de Kate Middleton y William muestran preocupación

La reubicación de la princesa y el príncipe de Gales de su antiguo hogar en Adelaide Cottage a Forest Lodge ha despertado la preocupación de quienes vivirán cerca de los príncipes en Cranbourne Hall Residential Park.

Jean Reeve, un residente de la zona de 87 años, dijo a Daily Mail que para él era de suma preocupación que Kate y William llegaran a la zona a vivir, pues asegura que esta no es tan privada como su antiguo hogar y le preocupa que la familia esté expuesta ante la vista de quien sea. “Les doy la bienvenida. Pero espero que el público les permita vivir allí tranquilamente como familia… Después de todo, tiene niños pequeños. “Merecen privacidad”, mencionó al medio.

A pesar de que Forest Lodge está a seis kilómetros de Adelaide Cottage y los príncipes de Gales están familiarizados con la zona, hay residentes como Cynthia Sullivan o Nicola Berry, quienes especulan que Kate y William seguirán acudiendo a las tiendas y espacios que solían visitar en su antigua dirección, a pesar de que cerca de Forest Lodge existen tiendas a las que podrían acercarse en caso de que no pudieran dirigirse a Windsor Farm Shop.

Los príncipes de Gales encuentran un nuevo hogar. Instagram @princeandprincessofwales

La privacidad de Kate y William está asegurada

Según informes de Daily Mail, se están implementando medidas de seguridad en Forest Lodge que garantizan la privacidad de la familia de Kate y William. Una de ellas es la construcción de una cerca de metal con malla negra alrededor de la propiedad para evitar miradas curiosas.

Además, el medio también informó que a principios del verano, se solicitó a los vecinos del lugar desalojar dos viviendas cercanas a la residencia. Sin embargo, fuentes cercanas a People mencionaron que no existieron anuncios de desalojo y que los inquilinos se mudaron a viviendas dentro de Windsor Great Park.

También el medio informó que otra medida que garantiza la privacidad de los príncipes es que se mantendrán sin personal residente luego de su mudanza. Se piensa que las niñeras de los pequeños príncipes, así como el personal de limpieza, estarán alojados en casas pequeñas y cercanas a Forest Lodge.

Se especula que este nuevo hogar será la residencia definitiva de la familia, el espacio que tienen pensado habitar incluso después de que el príncipe William ascienda al trono. Para Kate Middleton y el príncipe William, esta mudanza no solo representa una oportunidad para mantenerse más cerca de Londres, así como un espacio que ayude en la recuperación de Kate.

