La reina Sonia de Noruega retoma su agenda tras la muerte del rey Harald: así fue su primera aparición pública

La reina Sonia de Noruega volvió a la agenda oficial el 12 de octubre, después de la muerte de su esposo, el rey Harald V, el pasado 28 de agosto. Su primera actividad pública en solitario tras el funeral fue una visita a los Archivos Nacionales de Noruega, en Oslo, donde conoció el destino de los mensajes y recuerdos que los ciudadanos dejaron en memoria del soberano.

El encuentro tuvo un significado especial para la reina, quien estuvo casada con Harald durante casi seis décadas. La visita permitió acercarse a las muestras de afecto que recibió la familia real durante los días posteriores al fallecimiento del monarca y conocer cómo serán preservadas para el futuro.

Así fue la primera aparición pública de la reina Sonia tras el funeral de Harald V

De acuerdo con la agenda oficial de la Casa Real noruega, Sonia visitó los Archivos Nacionales, ubicados en Sognsvann, Oslo. La institución resguarda documentos y testimonios históricos, y ahora también tendrá un papel en la conservación de los homenajes que los ciudadanos dedicaron al rey Harald.

Tras conocerse la muerte del monarca, la Plaza del Palacio Real se llenó de flores, velas, cartas, poemas y dibujos. Miles de personas acudieron al lugar para expresar sus condolencias y despedirse del rey, quien gobernó Noruega durante 35 años.

La familia real también visitó la plaza el 31 de agosto. En aquella ocasión, Sonia, el entonces príncipe heredero Haakon, Mette-Marit y la princesa Märtha Louise depositaron rosas entre los tributos que se habían acumulado frente al palacio. La visita de la reina a los Archivos Nacionales representa una continuación de ese vínculo con los ciudadanos, al dar seguimiento a las expresiones de cariño que acompañaron el duelo nacional.

La muerte del rey Harald y una nueva etapa para la monarquía noruega

Harald V murió el 28 de agosto de 2026, a los 89 años, en el Hospital Universitario de Oslo. Su fallecimiento puso fin a un reinado que comenzó en enero de 1991 y dio paso a la sucesión de su hijo, quien asumió el trono como Haakon VIII.

El funeral se celebró el 9 de septiembre en Oslo, con la presencia de integrantes de distintas casas reales y representantes de numerosos países. Tras la ceremonia, el rey fue trasladado a su lugar de descanso en el mausoleo real.

Desde entonces, la familia ha comenzado a retomar sus funciones institucionales. La transición también ha significado un cambio en los títulos y responsabilidades de sus integrantes: Sonia dejó de ser reina consorte y pasó a ser la reina madre, mientras Mette-Marit asumió el título de reina de Noruega.

La reina Sonia se despide de su esposo, el rey Harald V. Getty Images

¿Cuáles son los próximos compromisos de la reina Sonia de Noruega?

La agenda oficial de Sonia contempla nuevos actos durante octubre. El 22 de octubre está prevista su asistencia a la cena de gala para los miembros del Parlamento noruego, junto al rey Haakon VIII y la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Además, el 29 de octubre viajará a España para inaugurar la exposición Munch–Picasso en el Museo Picasso Málaga. La actividad marcará uno de sus primeros compromisos internacionales

desde la muerte de Harald V.

La reina Sonja de Noruega posa para un retrato. La monarca, esposa del fallecido rey Harald V, enfrenta una nueva etapa para la familia real noruega tras la muerte de su esposo. Getty Images

Con su regreso a la vida pública, Sonia inicia una nueva etapa de responsabilidades dentro de la familia real noruega. Su visita a los Archivos Nacionales también permitió reconocer el lugar que los mensajes, las flores y los recuerdos de los ciudadanos ocuparán en la memoria del reinado de Harald V.