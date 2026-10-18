¿Por qué la princesa Leonor viste uniforme militar en los actos oficiales? El significado de su formación en las Fuerzas Armadas

La princesa Leonor ha convertido el uniforme militar en una de las imágenes más reconocibles de su etapa como heredera al trono. Durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional, celebrado el 12 de octubre de 2026, volvió a aparecer con un uniforme de gala, esta vez correspondiente al Ejército de Tierra, después de haber pasado por las academias de los tres cuerpos militares españoles.

Más allá de una elección de vestuario, el uniforme tiene un significado institucional. La formación castrense de la princesa de Asturias responde a su futura función como jefa del Estado y al papel que la Constitución atribuye a la Corona en relación con las Fuerzas Armadas.

¿Por qué la princesa Leonor lleva uniforme militar en los actos oficiales?

La razón principal es su formación militar y su condición de heredera de la Corona española. El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Por ello, la preparación de Leonor contempla conocimientos militares, además de su formación académica y constitucional, para asumir en el futuro las responsabilidades vinculadas a la jefatura del Estado.

El recorrido de la princesa comenzó en 2023 en la Academia General Militar de Zaragoza, continuó en la Escuela Naval Militar de Marín durante el curso 2024-2025 y terminó su etapa de formación en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, durante el curso 2025-2026. El itinerario fue establecido mediante un real decreto específico que regula su preparación y carrera militar.

De esta manera, el uniforme no funciona únicamente como una prenda ceremonial. También identifica su vinculación con las Fuerzas Armadas y representa una parte de la preparación que recibe como futura reina.

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Los tres uniformes militares que ha llevado la princesa Leonor

La formación de Leonor se desarrolló durante tres cursos académicos en diferentes centros militares. Cada etapa estuvo vinculada a una rama de las Fuerzas Armadas y quedó reflejada en los uniformes que lució durante sus apariciones públicas.



Ejército de Tierra: en 2023, la princesa ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza como dama cadete. Allí comenzó su preparación militar y recibió instrucción en disciplina, liderazgo y formación física.



en 2023, la princesa ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza como dama cadete. Allí comenzó su preparación militar y recibió instrucción en disciplina, liderazgo y formación física. Armada: durante el curso 2024-2025, continuó en la Escuela Naval Militar de Marín y participó en el viaje de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano . En esta etapa vistió el uniforme de guardiamarina.



durante el curso 2024-2025, continuó en la Escuela Naval Militar de Marín y participó en el viaje de instrucción a bordo del buque escuela . En esta etapa vistió el uniforme de guardiamarina. Ejército del Aire y del Espacio: en el curso 2025-2026, completó su recorrido formativo en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, Murcia, donde recibió instrucción aeronáutica y realizó vuelos de formación.

Este itinerario fue diseñado específicamente para la heredera y contempla una preparación en los tres componentes de las Fuerzas Armadas. Por eso, sus uniformes han representado distintas fases de su formación, y no simples variaciones de estilo.

¿Por qué la princesa Leonor llevó el uniforme del Ejército de Tierra el 12 de octubre de 2026?

Durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional de 2026, Leonor eligió el uniforme de gala del Ejército de Tierra, mientras que Felipe VI vistió el correspondiente al Ejército del Aire y del Espacio. La diferencia llamó la atención porque, en años anteriores, el uniforme de la princesa había coincidido con la academia en la que se encontraba estudiando.

La elección también marcó una nueva etapa. Después de completar su recorrido por las tres academias en julio de 2026, Leonor ya no necesitaba mostrar el uniforme de la escuela militar en la que cursaba su formación. Su aparición con el uniforme del Ejército de Tierra refleja su vínculo con esa rama y su nueva condición dentro de la trayectoria militar.

La preparación de la princesa, sin embargo, tiene un calendario administrativo propio. Los despachos que acreditarán formalmente sus empleos de teniente del Ejército de Tierra, teniente del Ejército del Aire y del Espacio y alférez de navío de la Armada están previstos para 2027, de acuerdo con el régimen específico que regula su carrera.

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El significado del uniforme militar en el futuro de la princesa Leonor

La formación militar de la heredera responde a una tradición institucional presente en distintas monarquías europeas: preparar a quienes ocuparán la jefatura del Estado para comprender la organización y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas.

En España, esta preparación tiene además una base constitucional. El rey ejerce el mando supremo de los ejércitos y, cuando Leonor se convierta en reina, asumirá las funciones que corresponden a la Corona. La formación busca proporcionarle conocimientos sobre la estructura militar, así como principios de disciplina, liderazgo, esfuerzo y servicio público.

El Real Decreto 173/2023 estableció expresamente que la princesa recibiría formación general y específica en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. También señaló que su preparación debía tener en cuenta tanto las exigencias de su representación institucional como su condición de heredera.

Por ello, el uniforme que lleva en los actos oficiales tiene una dimensión que va más allá de la imagen pública: representa su preparación para una de las responsabilidades que contempla la Constitución para la futura jefa del Estado.

Princesa Leonor y Felipe VI Getty Images

¿La princesa Leonor seguirá usando uniforme militar en los actos oficiales?

La conclusión de su etapa de formación no significa que el uniforme vaya a desaparecer de sus apariciones públicas. En los actos de carácter militar, las prendas reglamentarias forman parte del protocolo y permiten identificar el cuerpo y el empleo correspondiente.

Su presencia en el desfile del 12 de octubre de 2026 mostró precisamente esa continuidad. Aunque había terminado su recorrido por las tres academias, eligió el uniforme del Ejército de Tierra para participar en una de las ceremonias institucionales más relevantes del calendario español.

En los próximos años, su trayectoria combinará la preparación académica con las responsabilidades propias de la heredera y los compromisos de la Corona. La entrega de los despachos militares prevista para 2027 constituirá otro hito formal en ese proceso.

Así, el uniforme de la princesa Leonor no es solamente una elección protocolaria: es también una expresión visible de la formación que ha recibido y del papel institucional que está llamada a desempeñar. Cada aparición permite observar cómo evoluciona su posición dentro de la monarquía española, mientras se prepara para asumir las responsabilidades que le corresponderán en el futuro.