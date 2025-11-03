Entretenimiento
Charles Leclerc
Entretenimiento
Charles Leclerc se va a casar con Alexandra Malena Saint Mleux, ¿cuánto vale su anillo de compromiso?
Tras el Gran Premio de México, Charles Leclerc organiza una romántica propuesta de matrimonio a su novia Alexandra Saint Mleux y así es su anillo de compromiso.
November 03, 2025
·
Melisa Velázquez