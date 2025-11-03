Charles Leclerc se va a casar con Alexandra Malena Saint Mleux, ¿cuánto vale su anillo de compromiso?

Tras dos años de relación, el piloto de la Fórmula 1, Charles Leclerc, se ha comprometido este fin de semana con su novia Alexandra Saint Mleux, donde su famoso perrito, Leo, ha sido parte del romántico momento.

Tras el Gran Premio de México, el piloto no ha dudado en dedicarle tiempo al romance y sellar su amor con Alexandra con un romántico momento, y un impresionante anillo de compromiso que está valuado en varios millones de pesos.

¿Cómo es el anillo de compromiso con el que Charles Leclerc le pidió matrimonio a Alexandra Saint Mleux?

Fue a través de las redes sociales que Charles y su novia Alexandra dieron a conocer la noticia de su compromiso, en la imágenes se puede ver a la pareja abrazando y besando a Leo, el perrito del piloto, mientras el enorme anillo de compromiso también se roba el protagonismo.

En las siguientes imágenes, se puede ver un escenario lleno de rosas rojas, donde Charles le entregó el anillo a Alexandra, una espectacular pieza de joyería donde destaca un diamante de talla ovalada de 6 o 6 quilates, engastado en una banda pavé de platino.

El anillo de compromiso está valuado en unos 525 mil dólares, cerca de 9.7 millones de pesos mexicanos.

Compañeros de Charles Leclerc lo felicitan por su compromiso con Alexandra Saint Mleux

Algunos compañeros de la Fórmula 1 de Charles han reaccionado a la publicación con emotivos mensajes de felicitación.

“Felicidades a los dos”, ha comentado Lewis Hamilton, mientras que Carlos Sainz ha respondido con un larguísimo “sí”, reflejando la estrecha amistad que mantienen más allá de los circuitos.

Una conexión que también se extiende a sus parejas, ya que Rebecca Donaldson y Alexandra han compartido numerosos momentos juntas alrededor del mundo como espectadoras de las carreras más importantes.

Louis Ducruet, hijo mayor de Estefanía de Mónaco, también ha sido uno de los primeros en comentar su compromiso: “¡¡Felicidades a los dos!!”.

Charles Leclerc le pidió matrimonio a Alexandra Saint Mleux Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

¿Quién es Alexandra Saint Mleux, la prometida de Charles Leclerc?

Alexandra nació el 19 de junio de 2002 en Italia, pero tiene orígenes mexicanos, una de las cosas que detalló el piloto durante el Gran Premio de México: “Ella no nació en México, pero su mamá es de Cancún, y obvio ha venido mucho a México desde su infancia… Su lengua materna es el español y se siente feliz de volver. La cultura mexicana es muy cercana a mí, por mi novia”, dijo el deportista a ESPN.

Además de haberse graduado en la carrera de Historia del Arte, Alexandra también es una TikToker famosa, que ha conseguido el éxito con sus tutoriales de moda y belleza.

Alexandra y Charles hicieron oficial su relación durante la Semana de la Moda de París en el 2023.

