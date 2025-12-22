Rania de Jordania y el vestido midi verde azulado ideal para una fiesta de Año Nuevo 2025

La familia real jordana no se ha quedado atrás y, al igual que otras casas reales, ha compartido su tradicional postal navideña con cálidos deseos para estas fiestas decembrinas, y una vez más, la reina Rania de Jordania ha acaparado miradas gracias a su impecable estilismo.

La postal navideña, que se ha compartido este sábado 20 de diciembre, reúne a tres generaciones de la realeza hachemita en una sola imagen, luciendo looks coordinados en tonos que transmiten paz y esperanza.

El vestido midi verde azulado que luce Rania de Jordania en su postal navideña

En esta instantánea, Rania de Jordania muestra su faceta más maternal, posando junto a toda su familia, incluyendo sus pequeños nietos que visten en tonos nude, mientras el resto de la familia lleva combinaciones en azul pastel y verde azulado.

“Nuestros deseos para ti: un nuevo año que lleve paz y ramas de esperanza que se extiendan entre generaciones. Que los lazos familiares y el amor sigan creciendo el año que viene”, ha escrito en redes sociales la reina para presentar la postal navideña.

Para este momento especial y festivo, la reina Rania ha apostado por un vestido midi con cinturón mariposa de la firma Oscar de la Renta y unos zapatos de Jennifer Chamandi, el modelo Lorenzo 105.

Por otra parte, la princesa Iman luce una blusa peplum de lana de Alaïa, combinada con una falda larga a juego, mientras que la princesa Salma opta por una blusa de Issa London, acompañada de zapatos blancos de charol Jennifer Chamandi, en el modelo Lore 85.

Los hombres visten camisas impecables pero informales sin meter en tonos azules, y pantalones en una paleta neutra.

La postal navideña de Rania de Jordania

El retrato muestra al rey sosteniendo a la princesa Amina, hija de la princesa Iman y su marido Jameel Thermiotis, mientras que la reina Rania sostiene a la pequeña princesa Iman, acompañada de sus padres, el príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa, caminando detrás. Los hijos menores del rey y la reina, el príncipe Hashem y la princesa Salma, completan la alineación.

