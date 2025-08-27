Suscríbete
Entretenimiento

Fórmula 1 2025: De Checo Pérez a Charles Leclerc, los 5 pilotos más guapos

Si eres fan de la Fórmula 1, estos galanes te parecerán conocidos.

August 26, 2025 • 
Karen Luna
F1 Grand Prix of Qatar

Fórmula 1 2025: De Checo Pérez a Charles Leclerc, los 5 pilotos más guapos

Getty Images

La Fórmula 1 siempre nos emociona con carreras llenas de velocidad y adrenalina, pero a veces también nos hace suspirar con los pilotos. Este 2025, hay algunos que destacan no solo por su talento al volante, sino por ese algo que los hace irresistibles. Así que si eres fan de este importante evento, te va a encantar esta lista de los pilotos más guapos de la temporada.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

  • Checo Pérez

Sergio “Checo” Pérez tiene algo que va más allá de su habilidad para adelantar en curvas imposibles. Su sonrisa, su mirada confiada y ese aire relajado lo hacen tremendamente atractivo. Cada vez que aparece en entrevistas o en redes sociales, no solo demuestra ser un piloto profesional, sino que también nos recuerda que el carisma importa tanto como la velocidad.

  • Charles Leclerc

Charles con Ferrari combina juventud, talento y un estilo que te hace decir “wow” cada vez que lo ves. Es elegante, concentrado y tiene esa mirada que parece transmitir toda su pasión por las carreras. No es solo su físico, sino su forma de ser y de moverse en los paddocks lo que lo convierte en uno de los favoritos.

  • Lewis Hamilton

Hamilton sigue siendo uno de los pilotos más admirados; su impecable estilo, su personalidad auténtica y su actitud segura lo convierten en un referente que inspira. Hamilton demuestra que la confianza, combinada con la pasión, es tan atractiva como la velocidad que despliega en cada carrera.

  • Lando Norris

El piloto de McLaren tiene un humor encantador y una cercanía con los fans que lo hace totalmente adorable. Su sonrisa traviesa y su forma relajada de vivir la F1 lo vuelven irresistible, y es imposible no contagiarse de su entusiasmo cada vez que comparte un momento divertido detrás de cámaras.

F1 Grand Prix of Hungary

Getty Images

  • George Russell

George Russell, con Mercedes, combina intensidad en la pista con un estilo muy cuidado fuera de ella. Tiene esa mirada decidida que demuestra concentración y confianza, pero también un carisma que te hace admirarlo más allá de los resultados.

También puedes leer:
kate middleton (4).jpg
Realeza
De Lady Di a Kate Middleton: así se lleva el royal core, la tendencia que te hará la más elegante en tu oficina
July 06, 2025
 · 
Shareni Pastrana
kate portada.png
Realeza
Así lleva Kate Middleton el total nude: 3 claves para lucir como una royal después de los 40
July 08, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Así que ya lo sabes, este 2025 no te puedes perder la Fórmula 1 y estas cinco razones ya son suficientes para convencerte. Tú, ¿estás lista para esta temporada de la carrera de autos más importante?

Checo Pérez Lewis Hamilton
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Entretenimiento
¿Selena Gómez en su despedida de soltera? Su viaje a Cabo levantó las sospechas de los fans
August 26, 2025
 · 
Lily Carmona
La misteriosa muerte del duque de Kent, ¿qué sucedió realmente con el “tío favorito” de la reina Isabel II.png
Realeza
La misteriosa muerte del duque de Kent, ¿qué sucedió realmente con el “tío favorito” de la reina Isabel II?
August 26, 2025
 · 
Lily Carmona
Cuidado de la piel sensible.png
Belleza
5 cambios fáciles en tu rutina de skincare para una piel radiante en otoño
August 26, 2025
 · 
Gabriela Santillán
5 diseños de uñas blancas para lucir un pedicure lujoso al estilo de Hailey Bieber este otoño.png
Belleza
5 diseños de uñas blancas para lucir un pedicure lujoso al estilo de Hailey Bieber este otoño
August 26, 2025
 · 
Lily Carmona