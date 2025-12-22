La reina Letizia se hará cargo de la cena navideña real en el Palacio de la Zarzuela, ¡quiere una Navidad hogareña!

La Navidad en el Palacio de la Zarzuela es uno de los eventos más esperados del año para la reina Letizia, pues ahora que sus hijas han crecido, es la oportunidad perfecta para reunirse con ellas y celebrar las fiestas de fin de año.

De acuerdo con personal del Palacio, Doña Letizia se ha dispuesto hacer de esta Navidad, un evento memorable para su familia, luego de un año donde las polémicas no han faltado, sobre todo las relacionadas con el rey emérito, Juan Carlos I.

Te podría interesar: La princesa Leonor supera sus miedos y realiza su primer vuelo en solitario en una aeronave militar

¿Cómo se celebra la Navidad en el Palacio de la Zarzuela?

Se dice que se celebran al menos dos cenas de Navidad en el Palacio de la Zarzuela, una celebrada por la reina Sofía en las dependencias principales, y otra por la reina Letizia y el rey Felipe VI junto a sus hijas Leonor y Sofía, en El Pabellón del Príncipe.

Se dice que la cena organizada por la reina Letizia contará con la asistencia de Paloma Rocasolano y su novio, el empresario británico Marcus Brandler, y probablemente también esté invitada Telma Ortiz.

Por otra parte, la cena de la reina Sofía se realiza temprano, para más tarde asistir a la tradicional Misa de Gallo, a la que asiste con su hija Irene de Grecia, y el rey Felipe.

Por otra parte, es probable que las infantas Elena y Cristina pasen la navidad con su padre, el rey Juan Carlos I en Abu Dabi o en Suiza.

La reina Letizia preparará la cena de Navidad para su familia CASA DE S.M. EL REY

La reina Letizia preparará la cena de Navidad para su familia

Esta Navidad, la reina Letizia se hará cargo de la cocina y contará con la ayuda de su madre, y el menú de Nochebuena será salmón ahumado con enebro, jamón ibérico, foie, angulas, pudin de marisco y pavo relleno.

Pero más allá de la cocina y los planes de los otros miembros de la familia real española, Doña Letizia quiere que sus hijas y su esposo tengan una Navidad inolvidable, y para ello, también ha pedido que la decoración sea especialmente hogareña y festiva, para crear un ambiente cálido y familiar.

