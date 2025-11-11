Entretenimiento
Miss Mundo
Entretenimiento
¿Quién es Ignacia Fernández, la modelo chilena que ganó Miss Mundo y es vocalista de una banda de metal?
Con apenas 27 años, Ignacia rompió moldes al coronarse como la ganadora de Miss Mundo Chile 2025 y al mismo tiempo liderar su banda de death metal progresivo, demostrando que la elegancia y los guturales pueden coexistir.
November 11, 2025
·
Lily Carmona