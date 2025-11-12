¿Quién es Ignacia Fernández, la modelo chilena que ganó Miss Mundo y es vocalista de una banda de metal?

Ignacia Fernández es mucho más que una nueva reina de belleza. Modelaje, banda de metal, técnica vocal extrema… todo en una misma persona. Nacida en Santiago de Chile y residente de Las Condes, esta joven de 27 años se alzó con la corona de Miss Mundo Chile 2025 luego de una semifinal inolvidable donde interpretó un tema original de su banda con voz gutural.

Su triunfo representa una versión nueva de belleza: disruptiva, audacia auténtica. Pero ¿qué historia hay detrás de esta modelo metalera que sorprendió al mundo y al certamen?

¿Quién es Ignacia Fernández?

Desde muy joven, Ignacio incursionó en el modelaje y ha trabajado por más de una década en campañas nacionales. Pero en 2020 decidió fundar su propia banda: Decessus, donde es vocalista principal y encontró en el metal un refugio y una voz potente para expresarse. De acuerdo con algunos medios chilenos, la banda explora el death metal progresivo, incluyendo en su estilo “voces guturales, riffs complejos y atmósferas densas”.

Su lema: “No por ser modelo soy menos metalera, ni por ser metalera menos modelo”, ha hecho de esta dualidad su sello característico, el cual la llevó al escenario de belleza con un ángulo completamente diferente.

Ignacia se vuelve viral en certamen

La gran sorpresa llegó en la prueba de talento del concurso. Representando a Las Condes, Ignacia subió al escenario vestida de gala, pero interpretó una canción original de Decessus con una voz gutural que impactó al público y al jurado. Su presencia se volvió viral, haciéndola acreedora de aplausos, elogios y el apodo de “Diosa del metal”, por parte de figuras del modelaje internacional.

Al combinar la elegancia clásica de un certamen de belleza con una pieza de metal extremo, la joven rompió estereotipos y eso la impulsó a coronarse como Miss Mundo Chile.

¿Cuál será el futuro de Ignacia?

Ahora, como ganadora nacional, Ignacia representa a Chile para el certamen internacional de Miss Mundo 2026. Sin embargo, ha dejado muy claro que no piensa abandonar su banda ni su sonido. Ha declarado que quiere usar su plataforma para visibilizar que “ser diferente es una fortaleza”, y que la belleza incluye identidad, talento y autenticidad.

Por lo que su futuro incluye la combinación de ambas trayectorias, dejando la expectativa sobre cómo será recibida en el mundo.

Ignacia Fernández representa la redefinición de la belleza moderna: inteligente, versátil y sin miedo a los contrastes. Su presentación dejó un mensaje claro: los estereotipos son para romperse y con su triunfo y su talento abre espacio a nuevas narrativas donde la identidad completa importará para futuras candidatas. Con tan solo 27 años, Ignacia está lista para que el mundo la vea rugir y brillar.