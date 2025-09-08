Suscríbete

Vanessa Kirby

Vanessa Kirby confirma el nacimiento de su primer bebé
Entretenimiento
Vanessa Kirby se convierte en mamá: así celebró el nacimiento de su primer bebé
La actriz británica Vanessa Kirby celebra la llegada de su primer hijo y sorprende a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de su bebé en sus redes sociales.
September 08, 2025
Melisa Velázquez