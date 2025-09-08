Vanessa Kirby se convierte en mamá: así celebró el nacimiento de su primer bebé

Fue el pasado 31 de mayo cuando Vanessa Kirby hizo público su embarazo durante la alfombra roja de ‘Los 4 fantásticos’ en México, generando una ola de alegría entre sus fans, finalmente el pasado 7 de septiembre, la actriz británica, famosa por interpretar a la princesa Margarita en ‘The Crown’, le dio la bienvenida a su primogénito.

Vanessa Kirby se convierte en madre y celebra la llegada de su primer bebé

Fuentes cercanas a la pareja, confirmaron a través de las redes sociales el nacimiento del primer bebé Vanessa, junto a su prometido Paul Rabil, las primeras imágenes provienen de una cuenta anónima.

La actriz botánica que alcanzó la fama gracias a su interpretación como la princesa Margarita en la serie de Netflix, The Crown, es madre de un hermoso niño; sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles como la fecha de su nacimiento o el nombre del bebé.

En las imágenes que se han viralizado en internet, la actriz luce radiante en la cama de hospital mientras sostiene en brazos a su pequeño.

¿Cómo dio a conocer Vanessa Kirby su embarazo?

Kirby de 37 años dejó ver por primera vez su baby bump durante la premiere de ‘Los 4 Fantásticos: primeros pasos’ en México, el pasado 31 de mayo. La actriz lució un vestido color turquesa ajustado a su silueta que dejaba ver su hermosa pancita de embarazada.

Vanessa Kirby dio a conocer su embarazo Getty Images

Durante una entrevista con la revista Grazia, la actriz habló sobre cómo fue estar embarazada junto a su personaje de Sue Storm en la película de Marvel:

“Sue es madre primeriza y exploramos muchos aspectos de eso. Fue insólito que esto sucediera al mismo tiempo. Me siento muy agradecida y cercana a ella porque aprendí mucho sin darme cuenta”, relató.

¿Quién es el papá del esposo de Vanessa Kirby?

El padre del bebé de Vanessa es el jugador de Rugby, Paul Rabil de 39 años, con quien ha estado saliendo desde el 2022.

Fueron vistos por primera vez junto en una cita en octubre de 2022 en la ciudad de Nuevo York, algunos meses después hicieron oficial su relación a través de Instagram, cuando el atleta compartió fotos junto a la actriz.

“Desde el momento en que nos conocimos en Des Moines, en todo el mundo y atrás, la vida es mucho mejor, más propósito y más hermosa contigo”, escribió junto a las fotos.

En diciembre de 2024, la pareja anunció su compromiso tras dos años de relación, y con la llegada de su primer bebé, se espera que muy pronto lleguen al altar.

