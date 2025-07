Vanessa Kirby: cómo lucir de forma elegante las pecas en verano

La premiere de la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos está dando mucho de qué hablar: por una parte el cast impecable que lo conforma (Pedro Pascal, Joe Quinn y Ebon Moss-Bachrach), las altas expectativas de los fans respecto a los visuales y la trama de la cinta, y por los icónicos looks con los que los actores han desfilado por la blue carpet.

Llama la atención particularmente la actriz Vanessa Kirby, quien ha apostado por prendas en gamas de azul robándose las cámaras en cada premiere y rueda de prensa. Recordemos que la actriz se encuentra a la espera de su primer hijo y su embarazo también la ha coronado como una de las actrices más fashionistas pues ha elegido atuendos en los que su baby bump la hace lucir más hermosa de lo que ya es.

Durante la premiere mundial de la película en Los Ángeles, Kirby no sólo llamó la atención por el precioso vertido de red azul que lució, sino también por imponer una nueva moda: las pecas.

Las pecas: símbolo de autenticidad en el look de Vanessa Kirby

De las manos de la makeup artist Jo Baker, el maquillaje de Vanessa resaltó la belleza natural de su rostro, apostando por un maquillaje natural en el que la piel lució con un acabado mate, unas cejas laminadas con un toque muy sutil de color, un toque de blush en tono cálido, glossy natural lips y un par de pestañas con volumen que lograron que sus ojos azules resaltaran e hicieran contraste con su vestido. Sin embargo, las protagonistas de todo el maquillaje, en definitiva fueron las pecas, las cuales se encontraban distribuidas de forma estratégica sobre el puente de la nariz, cubriendo la zona subocular, es decir, abajito de la ojera.

Por supuesto que este maquillaje pronto se convirtió en el favorito de muchas y la razón por la cuál queremos lucir y presumir nuestras pecas este verano.

Vanessa Kirby luce elegantes pecas durante la premiere de “Los Cuatro Fantásticos”. GettyImages

Cómo lucir tus pecas al estilo de Vanessa Kirby

Bases ligeras

Aunque aún no conocemos los productos específicos que Jo Baker utilizó con Vanessa, es posible apreciar que la base que eligió es de cobertura ligera.

Si es tu caso y tu piel cuenta con pecas de forma natural, usar una base ligera será un plus que te ayudará a unificar el tono de tu piel pero sin agregar color en exceso permitiendo que las pecas de tu piel sean visibles. Estas bases además ayudan a que la piel tenga un aspecto más natural y no luzca pesada o acartonada.

Rubor suave en técnica sunkissed

Las pecas suelen aparecer en la temporada de verano luego de un día de exposición al sol. Ese es el efecto que queremos lograr: que la piel se vea como si estuviera ruborizada por el sol. Los tonos que mejor se adaptan a este efecto son los melocotones o rosados, aplícalo sobre tus pómulos y el puente de tu nariz. Nuestro consejo es optar por rubores en crema, estos se difuminan con la piel y si tienes pecas naturales aún serán visibles sobre el producto.

Dibuja pecas sobre tu piel

Si ya tienes pecas en tu piel esto podría ayudar a remarcarlas un poquito más, sin embargo, si no cuentas con ellas este tip te ayudará a lucir una pecas iguales a las de Vanessa. Con un delineador líquido en color café vas a colocar un puntito en tu dedo, antes de que seque coloca a toques sobre la zona que deseas dibujar las pecas. al finalizar puedes colocar un poco de polvo traslúcido para fijar el pigmento.

Con estos sencillos pasos puedes lucir pecas como las de Vanessa Kirby. GettyImages

Definitivamente Vanessa Kirby acaba de recordarnos la belleza de las pecas, con su atuendo pudimos dar fe y legalidad de que estas manchitas de color pueden lucir muy elegantes y verse bellas en un maquillaje natural, así que ya no hay razón para cubrirlas este verano.