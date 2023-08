4 tips de maquillaje para verte más atractiva, según la ciencia

Sí, tu actitud influye mucho en cómo te perciben quienes te rodean, pero, ¿has oído la frase: faking until you make it? Mostrarte más segura, puede influir en que realmente te sientas más segura, guapa y atractiva, y hasta te desenvuelvas con más soltura.

Haz la prueba, mírate al espejo de cara lavada y después, con un toque de color en los labios. Aprovecha para decirte cosas bonitas en ambas ocasiones. Probablemente, en la segunda ocasión creas que te ves más guapa.

Repite el ejercicio con cierta periodicidad para hacer las paces con tu rostro real, que es hermoso tal y como es, con esas pequeñas pecas naturales y esas pequeñas líneas que te aparecen cuando sonríes.

Cuando te sientes guapa, lo reflejas. Pero, mientras logras esa necesaria reconciliación, por qué no aprovechar algunos trucos de belleza, que han sido estudiados hasta por la ciencia.

1) Sonríe más

Más sencillo y económico, ¡imposible! Sonreír te hace más atractiva, esto según un estudio lidereado por Alec Beall, PhD de la Universidad de Columbia Británica. Quizá esto se deba a que cuando sonríes transmites felicidad o te muestras más amigable, sin embargo, este truco no funciona a la inversa.

2) Tez saludable

Una piel luminosa y saludable también se encuentra entre los atributos que hacen que una mujer se vea más atractiva. El tono de piel uniforme, la textura suave y sin imperfecciones, y un brillo saludable se consideran atractivos. Un estudio publicado en la revista “International Journal of Cosmetic Science” en 2008, encontró que el uso de maquillaje puede influir en la autoestima de las mujeres, proporcionándoles una mayor autoconfianza y una imagen corporal positiva.

La seguridad será tu mejor atributo CarlosDavid.org/Getty Images

3) Oler rico

¿De la vista nace el amor? Sí, pero también el olfato influye y mucho. Una nueva investigación del Centro de Sentidos Químicos Monell, revela que los rostros de las mujeres son calificados como más atractivos en presencia de olores agradables.

4) Labios rojos

Nicolas Guéguen, en el estudio titulado “¿El lápiz labial rojo realmente atrae a los hombres?”, demostró que usar labial rojo atrae más miradas. Además, un estudio publicado en el “Journal of Applied Social Psychology” en 2017, descubrió que tanto el uso de maquillaje como el proceso de aplicarlo pueden aumentar la autoestima de las mujeres, ya que les permite expresar su individualidad y resaltar sus características únicas.

Si bien el maquillaje puede aumentar la confianza y autoestima, lo que puede hacer que una mujer se sienta más guapa. Al final de cuentas, la belleza es subjetiva y relativa, por lo que cada persona puede tener diferentes opiniones sobre lo que considera atractivo.