Así puedes peinarte para lucir un corte de pelo ‘bob falso’ al estilo Victoria Beckham

¿Te has preguntado cómo te verías con un corte bob pero no te atreves a dar el paso? Victoria Beckham, icono de la moda y precursora de este estilo desde los años 2000, nos inspira con un truco sencillo para probar este look sin necesidad de tijeras: el ‘bob falso’.

El secreto está en meter el pelo dentro del suéter o bufanda, creando la ilusión de un corte recto y elegante. Este método no solo te permite experimentar con tu apariencia, sino que también es perfecto para cambiar de estilo por un día o incluso unas horas.

Paso a paso para un bob falso impecable al estilo de Victoria Beckham

Prepara tu pelo: comienza con el cabello limpio y seco. Puedes alisarlo ligeramente para un acabado más pulido, o dejarlo con ondas suaves para un look Divide y peina: cepilla bien tu melena y haz una raya al medio o lateral, según prefieras. Este detalle define el estilo final. El truco del suéter o bufanda: ponte un suéter de cuello cerrado o una bufanda gruesa. Con cuidado, mete las puntas del cabello por dentro del cuello de la prenda, asegurándote de que queden bien colocadas para simular el borde recto del bob. Ajustes finales: usa pasadores pequeños en la parte interior si necesitas fijar alguna sección rebelde. Luego, afloja ligeramente algunos mechones alrededor del rostro para un efecto más natural. Fija el estilo: aplica un poco de spray para mantener el peinado en su lugar sin perder movimiento.

Este truco no solo te permite visualizar cómo te quedaría un corte bob, sino que también es ideal para un look sofisticado en una salida casual o una ocasión especial. Inspirado en el inconfundible estilo de Victoria Beckham, el ‘bob falso’ es la manera perfecta de jugar con tu imagen y renovar tu look sin compromiso. ¡Atrévete a probarlo!