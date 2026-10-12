Las mechas que más favorecen después de los 40, según expertos en coloración

A partir de los 40, cambiar el color del cabello puede ser una forma de renovar la imagen sin recurrir a un corte radical. Las mechas permiten jugar con la luz, crear profundidad y aportar movimiento a la melena, especialmente cuando se eligen tonos que armonizan con el color natural del cabello y el tono de piel.

La elección depende de factores como la base natural, la cantidad de canas, el mantenimiento que se desea y el resultado que se busca. Por eso, los coloristas suelen trabajar con diferentes intensidades y matices para conseguir un acabado personalizado, desde reflejos discretos hasta contrastes más definidos.

¿Qué tipo de mechas favorecen más después de los 40?

Las mechas que aportan dimensión sin crear un contraste excesivo pueden ser una buena opción para quienes buscan un cambio natural. Las técnicas de iluminación alrededor del rostro, los reflejos finos y los tonos cálidos o neutros permiten adaptar el resultado a diferentes colores de cabello.

Antes de elegir, conviene considerar el mantenimiento: algunas técnicas requieren retoques frecuentes, mientras que otras permiten que el crecimiento de la raíz se integre de forma más gradual.

5 tipos de mechas que puedes llevar después de los 40

1. Babylights: reflejos finos para iluminar la melena

Las babylights son mechas muy finas que se distribuyen estratégicamente para crear un efecto de iluminación sutil. A diferencia de los reflejos más gruesos, se integran con el color de base y evitan un contraste demasiado marcado.

Son una opción para quienes desean aclarar ligeramente su cabello sin cambiar radicalmente de tono. En las melenas castañas, los reflejos beige o caramelo pueden aportar dimensión; en las rubias, los matices suaves ayudan a conservar un acabado natural.

Jennifer Aniston en la alfombra roja de los Globos de Oro 2024. (Getty Images)

2. Balayage caramelo: calidez para el cabello castaño

El balayage caramelo combina una base castaña con reflejos cálidos que se concentran principalmente en los medios y las puntas. La técnica se aplica a mano alzada y permite crear una transición gradual entre los tonos, sin una línea de crecimiento tan marcada como la de algunas mechas tradicionales.

Es una alternativa para quienes buscan renovar una melena morena sin convertirse en rubias. La intensidad del caramelo puede ajustarse según el color natural, el resultado deseado y el mantenimiento que se quiera asumir.

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3. Mechas beige: un rubio neutro y sofisticado

Los tonos beige ofrecen un punto intermedio entre los rubios cálidos y los fríos. Pueden combinarse con bases castañas claras o rubias oscuras para crear una melena multidimensional, con reflejos que no dependan de un contraste extremo.

La clave está en elegir un matiz que armonice con el color de base y el tono de piel. Un colorista puede ajustar la tonalidad mediante un matizador para evitar que el rubio se vea demasiado amarillo o grisáceo.

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4. Money piece: mechas que enmarcan el rostro

Las money piece consisten en aclarar algunos mechones delanteros para destacar el contorno del rostro. Pueden llevarse con un contraste evidente o integrarse de manera discreta con el resto de la melena.

Para un resultado natural después de los 40, es posible elegir reflejos caramelo, miel o beige y combinarlos con un balayage suave. La colocación debe adaptarse al corte y al color de base para evitar que los mechones delanteros se vean desconectados del resto del cabello.

Uñas otoñales de Hailey Bieber Getty Images

5. Gray blending: mechas para integrar las canas

Para quienes comienzan a tener canas, el gray blending permite integrar los cabellos blancos o plateados con el resto de la melena mediante reflejos estratégicos. En lugar de cubrir cada cana con un tinte uniforme, el objetivo es suavizar el contraste entre los distintos tonos.

Técnicas como las babylights y las micro-mechas pueden ayudar a mezclar las canas con el color natural y facilitar una transición gradual. Es una opción para quienes desean espaciar algunos retoques o dejar crecer sus canas de forma progresiva.

El resultado dependerá de la cantidad de cabello blanco, la base natural y el grado de aclarado necesario.

Andie MacDowell Gisela Schober (Getty Images)

¿Qué color de mechas elegir después de los 40 según tu tono de cabello?

No existe una regla universal, pero esta guía puede ayudarte a elegir con tu colorista:



Cabello castaño oscuro: reflejos chocolate, caramelo o avellana para crear dimensión sin aclarar toda la melena.

Cabello castaño claro: tonos beige, miel o rubio oscuro para conseguir un contraste moderado.

Cabello rubio: babylights beige o doradas para aportar profundidad y luminosidad.

Cabello con canas: mechas plateadas, cenizas o babylights para integrar los cabellos blancos según el color de base.

La elección también debe tener en cuenta el estado de la fibra capilar y los procesos químicos anteriores. Aclarar demasiado el cabello puede aumentar el daño, por lo que conviene valorar la técnica con un profesional antes de realizar un cambio importante.

Cómo cuidar las mechas para mantener el color y el brillo

Después de una coloración, la rutina de cuidado ayuda a conservar el aspecto de la melena. Utilizar champú y acondicionador formulados para cabello teñido, aplicar tratamientos acondicionadores y limitar el uso de herramientas térmicas a temperaturas elevadas puede ayudar a reducir la sequedad y el desgaste del color.

También es importante preguntar en el salón cuándo conviene realizar el siguiente retoque. Las mechas tradicionales, las babylights y el balayage no tienen necesariamente el mismo calendario de mantenimiento, ya que depende de la técnica, el crecimiento del cabello y el contraste con la raíz.

En definitiva, las mejores mechas después de los 40 no son necesariamente las más claras ni las más modernas, sino aquellas que se adaptan al color natural, al estilo personal y al tiempo que cada mujer desea dedicar al mantenimiento de su cabello.