Qué perfume huele más rico de Ariana Grande, según la inteligencia artificial

Ariana Grande no solo ha conquistado al mundo de la música, sino también el de los perfumes. Su línea de fragancias ha causado furor, y en el competitivo universo de las esencias, algunos aromas han destacado más que otros.

Con opciones como Cloud, R.E.M., Thank U, Next, God Is a Woman, Mod Vanilla, la cantante y compositora estadounidense ofrece una amplia gama para todos los gustos. Pero ¿cuál de sus perfumes es el que huele más rico? La inteligencia artificial nos ofrece algunas pistas de ello.

La IA revela cuál es el perfume de Ariana Grande que tiene el mejor aroma

A partir de datos de reseñas en línea, comentarios en redes sociales y tendencias de venta, la inteligencia artificial identifica a Cloud como el perfume de Ariana Grande con el mejor aroma. Asimismo, para llegar esta conclusión, la IA evaluó tanto la popularidad como las descripciones de los aromas para determinar qué características lo han hecho destacar.

‘Cloud’ es el perfume de Ariana Grande con el mejor aroma, según la IA arianagrandefragances.com

Este perfume combina notas de lavanda, crema de coco, praliné y orquídea de vainilla, y es descrito como un aroma dulce, cálido y único que lo posiciona como el preferido de los fans de la artista ya que también es alabado por su capacidad para adaptarse tanto a eventos casuales como a momentos más especiales.

Además, esta fragancia ha ganado premios y recnocimientos. Por ejemplo, fue nombrado el mejor perfume femenino en los Fragrance Foundation Awards de 2019. Un dato que también respalda por qué es de los favoritos del público.

¿Qué otros perfumes de Ariana Grande recomienda la inteligencia artificial?

Otras de las fragancias de la artista que figura en las preferencias de la inteligencia artificial es God Is a Woman, una fragancia que es descrita como atrevida y floral. Contiene notas de pera, pétalos de rosa y un toque de madera de sándalo, Además, destaca por su elegancia y suavidad. Por lo que quienes que buscan un aroma floral y menos dulce, este perfume es una opción irresistible.

‘Thank U Next’ es otro de los perfumes de Ariana Grande que recomienda la inteligencia artificial arianagrandefragances.com

También, Thank U, Next es sumamente recomendado por la IA por su toque frutal y sus notas de pera y coco, lo cual lo hace perfecto para quienes buscan una esencia más tropical. Por otro lado, R.E.M. ofrece un aire más exótico con sus notas de higo, caramelo y lavanda, una combinación audaz y atrevida.

Por último, cabe resaltar que la elección del mejor perfume de la cantante también puede depender del gusto personal. Por lo que es probable que algunos no estén de acuerdo con lo que sugiere esta herramienta.