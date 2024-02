Celine Dion emocionó a todos en los Grammys 2024, pero fue ignorada por Taylor Swift: el video del momento

El día de ayer se llevó a cabo uno de los eventos más importantes del año en la industria musical: la entregada de los Premios Grammy, la cual se llevó a cabo en la arena Crypto.com en Los Ángeles, un impresionante recinto, digno de albergar la edición número 66 de estos galardones.

En el evento se dieron cita todo tipo de celebridades, siendo los cantantes Karol G y Peso Pluma los encargados de representar a Latinoamérica. Sin embargo, más allá de estas dos estrellas juveniles, llamó la atención la reaparición de grandes leyendas de la música, como Stevie Wonder y Lenny Kravitz.

En el mismo grupo de artistas con una larga trayectoria que se hicieron presentes en los premios se encuentra la canadiense Celine Dion, cuya presencia conmocionó al mundo entero, después de que reapareciera tras largos meses en los que ha estado luchando en contra de una grave enfermedad, denominada como el trastorno de persona rígida.

El semblante de Celine Dion luce recuperado tras su retiro de los escenarios Kevin Winter/Getty Images for The Recording A

Celine Dion vuelve a los escenarios en los Premios Grammy 2024

Aunque no fue por medio de un acto estelar, la intérprete de “My Heart Will Go On” hizo un magno esfuerzo por mostrarse ante la audiencia mundial con un semblante mucho más saludable y animoso, después de que el año pasado tuviera que cancelar su gira ‘“Courage”, por los estragos físicos generados por su enfermedad.

Al subir al escenario, Celine pronunció ante el público: “cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo desde el corazón”, a lo que la importante audiencia respondió con un fuerte aplauso.

Posteriormente, siendo un símbolo del relevo generacional en la música, Dion le entregó el premio Grammy a Taylor Swift por su álbum “Midnights”, material que resultó ganador en la terna a “Álbum del año”.

Aunque la intervención de Celine Dion en el escenario fue breve, gozó de gran reconocimiento Kevin Mazur/Getty Images for The Recording A

¿Taylor Swift ignoró a Celine Dion en el escenario?

Si bien, los internautas se mostraron congratulados de que el estado de Celine Dion esté mejorando y de que haya pisado, aunque sea de manera breve, un escenario, esto no fue lo que más llamó la atención.

Muchos hicieron alusión a que la ganadora de la terna, ignoró por completo a la leyenda que representa la canadiense, quien con aplausos la recibió en la tarima antes de cederle el premio.

En los videos se puede observar que Swift, cegada por la emoción, lo único que hizo fue coger el premio de las manos de Celine, quien inmediatamente retrocedió al observar la actitud de la joven de 34 años de edad, aunque sin quedar opacada, pues el público ya había reconocido su valentía por medio de aplausos y señales de ánimo.