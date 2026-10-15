Hayden Panettiere: revelan el audio de la llamada al 911 que muestra los desesperados intentos por salvar la vida de la actriz

La muerte de Hayden Panettiere, actriz reconocida por sus papeles en Heroes y Nashville, vuelve a generar atención tras la difusión del audio de la llamada al 911 realizada el día en que fue encontrada inconsciente en un alojamiento de Greenville, Carolina del Sur. La grabación, obtenida por ABC News y CBS News, permite conocer los momentos en los que Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson,pareja intermitente de la actriz, pidió ayuda e intentó reanimarla siguiendo las indicaciones de una operadora.

¿Qué revela el audio de la llamada al 911?

La llamada ocurrió el 16 de agosto de 2026, cuando Zach Hickerson llegó al alojamiento después de regresar de la iglesia. Según relató posteriormente, había intentado comunicarse con su hermano Brian y con Hayden, pero ninguno respondió sus llamadas ni mensajes, por lo que decidió acudir al lugar.

En la grabación, Zach explica a la operadora que Hayden está inconsciente. Al preguntarle si la actriz respira, responde que no cree que lo esté. La operadora le pide buscar un desfibrilador, pero, al no encontrarlo, le indica que deben comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La conversación registra cómo Zach recibe instrucciones para colocar a la actriz boca arriba y realizar las maniobras mientras espera la llegada de los servicios de emergencia. La operadora lo guía paso a paso y le pide que continúe hasta que los paramédicos puedan hacerse cargo.

El audio ofrece un nuevo registro de los intentos por auxiliar a la actriz, aunque no permite conocer por sí solo todos los detalles de lo ocurrido antes de la llamada.

¿Qué ocurrió el día de la muerte de Hayden Panettiere?

En declaraciones realizadas días después del fallecimiento, Zach Hickerson explicó que, al llegar al alojamiento, llamó a la puerta y despertó a Brian. De acuerdo con su relato, cuando ambos intentaron despertar a Hayden, se dieron cuenta de que estaba inconsciente.

Zach aseguró que llamó inmediatamente al 911 y que Brian administró Narcan, un

medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. También afirmó

que ambos participaron en las maniobras de reanimación hasta que llegaron los bomberos y los servicios médicos.

Los equipos de emergencia continuaron intentando salvar a la actriz, pero Hayden fue declarada muerta a las 2:32 p. m., hora local, según la información de la oficina forense del condado de Greenville. La llamada al 911 se había recibido aproximadamente a la 1:51 p. m.

Hayden Panettiere durante una entrevista. La actriz habló sobre su vida personal y profesional durante la promoción de sus memorias. Getty Images

¿Cuál fue la causa de muerte de Hayden Panettiere?

El 22 de septiembre, la causa de muerte de Hayden Panettiere fue determinada como los efectos tóxicos de varias sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La manera de muerte fue clasificada como accidental.

Tras su fallecimiento, las autoridades investigaron el caso. De acuerdo con People, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también participó en las indagaciones y revisó el domicilio de la actriz. Hasta la publicación de la información citada por el medio, ni Brian Hickerson ni su hermano habían sido acusados penalmente en relación con su muerte.

Hayden Panettiere durante un evento en una imagen de archivo. Foto de Archivo. Getty Images

La actriz había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción

A lo largo de los años, Hayden Panettiere habló públicamente sobre sus experiencias con el alcohol, los opioides y la depresión posparto. En 2022, contó a People que había desarrollado una adicción a los opioides y al alcohol desde la adolescencia.

La actriz también habló sobre su proceso de recuperación y las dificultades que atravesó después del nacimiento de su hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. En 2018, Klitschko obtuvo la custodia de la niña, una decisión que Panettiere describió posteriormente como especialmente dolorosa y que, según explicó, no significaba que hubiera renunciado voluntariamente a su hija.

Su historia personal fue parte de las memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en 2026, en las que abordó distintos episodios de su vida, sus problemas de salud y su camino hacia la recuperación.

La difusión de la llamada al 911 ha permitido conocer más detalles de los intentos por auxiliar a Hayden Panettiere durante sus últimos momentos. La grabación documenta la intervención de Zach Hickerson y las instrucciones que recibió de los servicios de emergencia, mientras que las circunstancias de su muerte fueron objeto de una investigación oficial.