Jada Pinkett sorprende con esta declaración y revela que vive separada de Will Smith desde 2016

Esta semana se reveló que la famosa pareja conformada por Jada Pinket y Will Smith viven separados desde hace 7 años, lo que ha dejado sorprendidos a propios y extraños, tras darse a conocer la noticia.

Sin embargo, ya era de dominio público que la relación entre ambos no estaba pasando por su mejor momento. Aunque, lo que sí tomó por sorpresa a todos fue que desde hace años la pareja ya no vive en el mismo techo, lo cual nadie veía venir.

Fue la misma Jada Pinkett Smith quien hizo esta polémica declaración para una entrevista a NBC News con Hoda Kotb. Y si bien este material se estrena hasta el viernes de esta semana, se lanzó un adelanto en donde Jada Smith afirma que sus vidas están completamente separadas.

De acuerdo con las palabras de la madre de Jaden Smith, no habían dado a conocer su situación debido a que no se sentían listos todavía para hacerlo público, y que decidieron tomar la decisión de separarse desde 2016.

El matrimonio de Will y Jada Pinkett Smith ha pasado por varios altibajos en los últimos años Lionel Hahn/Getty Images

Además, en la misma entrevista explica que se fracturaron “muchas cosas” dentro de su matrimonio y que también era bastante agotante para los dos seguir intentando mantener una relación en la que ninguno se sentía feliz.

También señalaba que siguen sintiendo ese profundo amor uno por el otro y que estaban tratando de resolver las cosas, según lo que comentó. “Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros”, dijo.

No obstante, también aclaró que ella y Will Smith legalmente siguen casados y que no se ha dado un divorcio de manera formal.

El matrimonio de Jada Pinket Smith y Will Smith en picada

Fue en 1997 cuando la pareja se casó, convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas del espectáculo por sus increíbles muestras de amor en público, que robaron suspiros a más de uno.

Sin embargo, el matrimonio ha pasado por altibajos en los últimos años, haciendo que la relación se complicara.

Hace unos años, Jada Pinkett aceptó que había sido infiel Emma McIntyre/Getty Images

De hecho, en una ocasión la propia Jada contó en Red Table Talk, en una charla en la que sostuvo con su esposo Will, que tuvo una relación con el cantante Algust Alsina.

Esta noticia trascendió en agosto de 2020 y causó opiniones divididas entre sus seguidores.

Por último, el año pasado Will Smith protagonizó un escandaloso momento durante la entrega de los Premios Oscar, en la que propinó una bofetada a Chris Rock a raíz de que éste realizó una broma haciendo alusión al cabello de Jada, quien padece alopecia, lo que también causó controversia ya que según fuentes, le pareció que esta actitud de su marido era exagerada.