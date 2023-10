Shakira se vuelve tendencia al cambiarle la letra a ‘La Bicicleta’ para no mencionar a Piqué

Este fin de semana Shakira sorprendió a su paisano Carlos Vives durante un concierto en Miami, en donde cantaron el tema de ‘La Bicicleta', sin embargo, la colombiana cambió la letra de una parte de esta canción para no mencionar a su ex pareja Gerard Piqué, causando gran polémica.

Fue el pasado sábado 28 de octubre que Vives estuvo presentándose en el Kaseya Center de Miami, como parte de su tour A todas partes. Durante el concierto del colombiano, Shakira llegó de manera sorpresiva y se subió al escenario para interpretar el icónico tema que lanzaron juntos en 2017.

Shakira cambia la letra de ‘La Bicicleta’ en el concierto de Carlos Vives

Durante el tiempo que la originaria de Barranquilla se subió al escenario, ambos cantaron la canción de ‘La Bicicleta’ y si recordarás bien, en una estrofa del tema musical menciona: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Sin embargo, en esta ocasión el público no escuchó tal cual esta parte, ya que en su lugar, ella sustituyó el nombre de Piqué por “aquel tipo”, para no tener que mencionar al padre de sus hijos Sasha y Milan, dejando entre ver que la guerra entre ellos sigue.

Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para las redes sociales, ya que el momento quedó grabado y al momento de subirse a algunas plataformas, varios usuarios se percataron de este cambio, el cual se viralizó por todo internet y dejó bastante sorprendidos a los internautas.

Recordemos que Shakira llegó a mencionar a Gerard Piqué en algunas de sus canciones en el pasado, como una manera de demostrar lo enamorada que estaba de él. Aunque ya todos sabemos cómo acabó su historia de amor.

Shakira preparó la sorpresa a Carlos Vives para agradecerle

Shakir sorprendió a Carlos Vives en su concierto en Miami para agradecerle su apoyo Twitter

La cantante habría preparado esta sorpresa para Carlos Vives, por lo que él no se esperaba en lo absoluto que ella fuera a estar en su concierto y mucho menos que estuviera junto a él pisando el mismo escenario. Incluso, la propia Shakira documentó en un live de Instagram este momento.

Según la propia artista, esto lo hizo para agradecer todo el apoyo que él le ha brindado en su carrera artística y también en las situaciones difíciles. “(Carlos) ha estado en los momentos más difíciles de mi vida… Siempre me llamaba para preguntarme cómo estaba, cuando me separé, todos los días ‘¿Cómo estás?’, no puedo hacer menos”, recalcó.

Por último, el intérprete de La Gota Fría no podía creer lo que estaba pasando durante el show, por lo que su reacción fue de total sorpresa y abrazó a su compañera de manera cariñosa. Incluso comentó: “Shak. Me puedo retirar, ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero. ¡QUE SORPRESA!”, escribió.