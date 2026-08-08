Celina del Villar encabeza Vanidades en la nueva campaña de O media

Celina del Villar conoce bien el lenguaje de la moda, su carrera comenzó cuando tenía 14 años en Torreón, Coahuila, después estudió diseño de modas en Monterrey y a los 19 años llegó a Ciudad de México para trabajar profesionalmente como modelo. Su trayectoria la llevó fuera del país y, entre sus recuerdos de pasarela, está haber desfilado en Nueva York para Víctor Alfaro junto a modelos como Amber Valletta y Kate Moss.

Décadas después, Nueva York vuelve a aparecer como referencia, aunque de otra manera. Celina protagoniza Vanidades dentro de la nueva campaña de revistas de lujo de O media, inspirada en los escaparates de las grandes tiendas neoyorquinas. Esas vitrinas han formado parte de la cultura visual de la ciudad durante más de un siglo y convirtieron las fachadas comerciales en escenarios capaces de mezclar moda, diseño y fantasía.

En esta campaña, el escaparate se convierte en una portada llevada al espacio físico. Celina ocupa el de Vanidades, una elección ligada a una carrera que ha atravesado distintas épocas de la moda mexicana.

La revista también tiene una relación particular con el paso del tiempo. Vanidades habla a distintas generaciones y actualmente reúne contenidos de moda, belleza, lifestyle, cultura y tendencias. O Media reporta para la marca un alcance total de 5.3 millones y una audiencia compuesta en un 80% por mujeres.

La presencia de Celina conecta esas dos historias, quien comenzó desfilando a los 14 años y terminó trabajando en algunas de las capitales internacionales de la moda aparece ahora como el rostro de una revista que también ha acompañado los cambios en la forma de vestir, trabajar y vivir de varias generaciones de mujeres.