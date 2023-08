Todos juntos contra la trata de personas

La trata de personas es un delito que ha crecido en todo el mundo y que a México le afecta especialmente, habiendo aumentado casi 70% la cifra de víctimas de este delito de 2020 a 2021, de acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Undoc. Se necesita de un frente mundial para combatirlo.

Para conocer lo que se está haciendo en el país para combatir este delito, entrevistamos al Diputado Ignacio Mier Velazco, participante del Foro para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, celebrado con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.

¿Cómo consiguen los criminales llegar a las personas que se convertirán en víctima de trata?

El estado de vulnerabilidad es lo que determina su situación. En las redes sociales y las aplicaciones, incluso las cookies, que lo mismo le pueden servirle a una tienda departamental que a una banda de criminales, porque el algoritmo puede determinar tu estado de ánimo por tus hábitos en la red y las búsquedas que haces. Son bandas organizadas las que se dedican a esto, y al poder analizar tu perfil de consumo, tratan engancharte en las redes sociales. Hay otros mecanismos tradicionales de captación, por ejemplo, en las ciudades de paso, que es por donde transitan los migrantes para ir a Estados Unidos, las mujeres jóvenes son captadas con la promesa de que les puede ir mejor, o las esclavizan y las venden sexualmente con la amenaza de que van a ser deportadas.

En la dinámica que tiene que ver con internet, ¿quiénes son las principales víctimas?

Esto está sucediendo mucho entre adolescentes y mujeres jóvenes que sufrieron algún tipo de abuso en la familia, así son enganchadas a través de sus hábitos de búsqueda. No hay que olvidar que después del narcotráfico y la venta de armas, viene la trata de personas como negocio, son 150 mil millones de dólares los que deja esta industria cada año. En las redes sociales, cuántas veces no han aparecido anuncios que ofrecen trabajo que no piden experiencia, que tengas buena presentación, disponibilidad para viajar y garantizan vas a ganar bien.

¿Cuáles son las consecuencias de la trata de personas?

La primera es en lo individual, trae todo tipo de traumas de carácter psicológico, pero también genera una distorsión de la realidad, además, si no se pone un alto, afecta en el corto y mediano plazo pues la trata y el turismo sexual se vincula a otros delitos, como el tráfico de drogas.

Como sociedad, ¿qué podemos hacer para luchar contra la trata de personas?

Denunciar. Si todos al mismo tiempo hacemos una pequeña acción para evitar la trata y le cerramos la puerta a cualquier tipo de violencia que afecte la libertad de alguien, podemos construir una sociedad más sana.