Venus retrógrado en Escorpio: qué significa, qué decretar y qué debes soltar para sanar tu vida amorosa

Hay historias que terminan,mensajes que releemos, personas que aparecen en nuestros sueños y sentimientos que creíamos superados, hasta que algo vuelve a despertar lo que llevábamos tiempo intentando guardar.

Desde la astrología, Venus retrógrado en Escorpio representa un periodo de introspección en el que el amor, el deseo, la intimidad y los apegos se convierten en temas centrales. Este tránsito comenzó el 3 de octubre de 2026 y Venus regresará a Libra el 25 de octubre, antes de terminar su retrogradación el 13 de noviembre.

La propuesta no es esperar a que vuelva un ex ni buscar señales de que alguien está destinado a regresar. Es mirar de frente aquello que todavía te duele, preguntarte por qué sigues sosteniendo ciertos vínculos y reconocer qué necesitas para vivir el amor de una manera más consciente.

Porque, a veces, sanar no significa dejar de sentir. Significa dejar de abandonarte a ti misma por lo que sientes.

¿Qué significa Venus retrógrado en Escorpio?

En astrología, Venus se relaciona con el amor, la belleza, el placer, la autoestima y la manera en que construimos nuestros vínculos. Escorpio, por su parte, se asocia simbólicamente con las emociones intensas, la confianza, los secretos, el deseo y las transformaciones profundas.

Cuando Venus parece retroceder en el cielo, la tradición astrológica interpreta este movimiento como una oportunidad para revisar lo que valoramos y la forma en que nos relacionamos. En Escorpio, esa reflexión se dirige hacia preguntas que no siempre resultan cómodas: ¿estás enamorada o emocionalmente enganchada?, ¿quieres volver con esa persona o necesitas una explicación?, ¿te quedas porque eres feliz o porque te asusta empezar de nuevo?

Este tránsito también invita a revisar los acuerdos dentro de una relación, los límites personales y las dinámicas en las que el deseo se confunde con el control o la intensidad con la compatibilidad.

Es importante recordar que se trata de una interpretación astrológica, no de una predicción científica. Puedes tomarla como un punto de partida para reflexionar sobre tu vida amorosa, sin asumir que el movimiento de un planeta determina tus sentimientos o tu futuro.

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¿Qué debes soltar durante Venus retrógrado en Escorpio?

Soltar no siempre significa dejar de querer a alguien de un día para otro. A veces significa aceptar que puedes amar a una persona y, aun así, elegir no regresar a una historia que ya no te hace bien.

Durante este periodo, puedes aprovechar la simbología de Escorpio para revisar siete aspectos de tu vida emocional.

1. La idealización de tu ex

Cuando una relación termina, la memoria puede convertirse en una editora selectiva: conserva los viajes, las risas y los momentos de intimidad, pero deja en segundo plano las razones por las que la historia llegó a su fin.

Si extrañas a alguien, intenta recordar la relación completa, no solamente sus mejores momentos. Pregúntate si deseas volver a compartir tu vida con esa persona tal como es o si estás enamorada de lo que imaginabas que podían llegar a ser.

Decreto: Suelto la idealización del pasado. Honro lo que viví sin olvidar lo que aprendí y elijo relaciones que también me hagan bien en el presente.

2. La necesidad de recibir una explicación

No todas las historias terminan con una conversación clara, una disculpa o una respuesta que permita entenderlo todo. Esperar indefinidamente ese momento puede mantenerte vinculada a alguien que ya no forma parte de tu vida cotidiana.

Puedes reconocer que merecías honestidad sin hacer depender tu tranquilidad de que otra persona sea capaz de ofrecértela.

Decreto: Me permito cerrar ciclos sin tener todas las respuestas. Mi paz no depende de una explicación que quizá nunca llegue.

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3. El miedo a estar sola

A veces, lo que nos hace permanecer en una relación no es la felicidad que encontramos en ella, sino el temor a lo que ocurrirá cuando termine. Estar sola puede despertar incertidumbre, pero también puede convertirse en una oportunidad para recuperar espacios, amistades, proyectos y deseos propios.

No necesitas tener una nueva pareja para demostrar que has seguido adelante.

Decreto: Mi compañía también es un lugar seguro. No necesito quedarme donde no soy feliz por miedo a empezar de nuevo.

4. Confundir intensidad con amor

Las relaciones llenas de incertidumbre pueden sentirse intensas: esperar un mensaje, preguntarte qué siente la otra persona o vivir entre acercamientos y distancias. Sin embargo, esa intensidad no siempre significa que exista una conexión sana.

Observa cómo te sientes después de estar con alguien. ¿Hay confianza, respeto y tranquilidad o pasas más tiempo intentando descifrar sus intenciones que disfrutando del vínculo?

Decreto: Dejo de confundir la incertidumbre con el amor. Merezco vínculos en los que el deseo conviva con el respeto, la claridad y la reciprocidad.

5. Los celos y la necesidad de control

El miedo a perder a alguien puede llevarnos a buscar certezas constantes o a interpretar cada silencio como una amenaza. Reconocer esa reacción no significa juzgarte, sino preguntarte qué necesitas para construir relaciones con mayor confianza.

El amor no elimina todas las inseguridades, pero sí permite conversar sobre ellas y establecer límites sin recurrir al control.

Decreto: Suelto la necesidad de controlar lo que no depende de mí. Elijo construir relaciones desde la confianza, la honestidad y el respeto mutuo.

6. La culpa por tus decisiones pasadas

Quizá hoy reconoces señales que antes no viste, límites que te costó establecer o decisiones que tomarías de otra manera. Puedes aprender de esa experiencia sin convertirla en una razón para castigarte.

La versión de ti que tomó aquellas decisiones también estaba aprendiendo, sintiendo y haciendo lo que podía con las herramientas que tenía en ese momento.

Decreto: Me perdono por lo que no sabía antes. Aprendo de mi historia sin utilizarla para castigarme y me permito elegir de una manera diferente.

7. La idea de que debes cambiar para que te amen

No necesitas convertirte en alguien más complaciente, esconder tus necesidades o renunciar a tus límites para conseguir que una persona se quede. Una relación no debería exigirte desaparecer para que el otro se sienta cómodo.

Soltar esta creencia implica reconocer que el amor también necesita espacio para tu individualidad, tus proyectos y tu propia voz.

Decreto: No tengo que dejar de ser yo para merecer amor. Me elijo sin cerrar el corazón y recibo los vínculos que respetan mi esencia.

Qué hacer durante Venus retrógrado en Escorpio para sanar tu vida amorosa

No necesitas hacer un ritual complicado ni tomar una decisión radical para aprovechar este periodo. Puedes comenzar con pequeños ejercicios de reflexión que te ayuden a identificar lo que sientes y lo que necesitas.

Escribe una carta que no vas a enviar. Dirígela a tu ex, a una relación que no pudo ser o incluso a una versión de ti que todavía espera que las cosas hubieran sido diferentes. Escribe lo que agradeces, lo que te dolió y lo que ya no quieres seguir cargando. No tienes que compartirla con nadie.

Haz una lista de lo que quieres dejar atrás. Incluye comportamientos, expectativas y dinámicas que ya no deseas repetir. Intenta describirlos de manera concreta: dejar de buscar aprobación, no insistir en relaciones ambiguas o aprender a expresar tus necesidades sin miedo.

Define cómo quieres sentirte en una relación. Más allá de las características físicas o de una lista de cualidades, piensa en las emociones que quieres experimentar: tranquilidad, confianza, deseo, complicidad, libertad y reciprocidad.

Revisa tus límites. Identifica qué comportamientos ya no estás dispuesta a aceptar y cuáles son las cosas que necesitas comunicar con mayor claridad. Un límite no es una manera de controlar a otra persona; es una forma de decidir qué harás para cuidarte.

Date tiempo antes de actuar desde la nostalgia. Si sientes ganas de escribirle a alguien, pregúntate qué esperas conseguir con ese mensaje. No tienes que reprimir tus emociones, pero tampoco necesitas convertir cada impulso en una decisión inmediata.

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Ritual de Venus retrógrado en Escorpio para soltar un ciclo amoroso

Si te gustan los rituales simbólicos, puedes dedicar unos minutos a este ejercicio como una forma de marcar una intención personal. No necesitas objetos especiales ni tienes que seguir una fecha exacta: lo importante es el significado que le das al momento.

Necesitas:



Una hoja de papel.

Una pluma.

Un espacio tranquilo en el que puedas estar contigo misma.

Paso 1. Reconoce lo que todavía duele.

Escribe el nombre de la emoción que deseas trabajar: tristeza, enojo, nostalgia, culpa, celos o miedo. No intentes convertirla inmediatamente en algo positivo. Date permiso de reconocerla.

Paso 2. Escribe lo que estás lista para soltar.

Completa la frase: “Hoy elijo dejar de cargar con…”. Puedes mencionar una expectativa, una relación que terminó, la necesidad de obtener una disculpa o el hábito de compararte con otras personas.

Paso 3. Decide qué quieres cultivar.

En otra parte de la hoja, escribe tres cosas que deseas construir en tu vida amorosa. Por ejemplo: una relación recíproca, mayor confianza en ti misma o la capacidad de expresar tus necesidades con honestidad.

Paso 4. Lee tus decretos en voz alta.

Elige las afirmaciones que más conecten contigo y repítelas despacio. No necesitas sentir que son completamente ciertas desde el primer momento; puedes utilizarlas como recordatorios de la dirección que quieres tomar.

Paso 5. Cierra el ejercicio con una acción concreta.

Puedes guardar la hoja con tus intenciones y desechar la parte en la que escribiste lo que deseas soltar. Si decides romperla, hazlo como un gesto simbólico de cierre, no como una garantía de que tus emociones desaparecerán automáticamente.

Después, elige una acción pequeña que acompañe esa intención: recuperar una actividad que habías dejado, hablar con alguien de confianza o establecer un límite que llevas tiempo posponiendo.

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Qué decretar durante Venus retrógrado en Escorpio

Si buscas afirmaciones más cortas para escribir en tu diario, colocar en un espejo o repetir durante tu ritual, estas pueden acompañar tu proceso de reflexión:



Suelto lo que me mantiene atada al pasado y me abro a lo que puedo construir en el presente.

No persigo amor ni necesito convencer a nadie de mi valor.

Me permito sentir sin regresar a lugares que me hicieron daño.

Dejo de buscar mi valor en la atención de otras personas.

Merezco relaciones en las que mis emociones, mis límites y mis necesidades sean respetados.

Acepto que algunas historias terminan sin que eso disminuya mi capacidad de amar.

Elijo la reciprocidad por encima de la incertidumbre y la honestidad por encima de las promesas vacías.

Estoy aprendiendo a reconocer la diferencia entre lo que deseo y lo que realmente me hace bien.

Me perdono, recupero mi energía y construyo una relación más amable conmigo misma.

Puedes elegir una sola afirmación y trabajar con ella durante varios días. No se trata de repetir palabras esperando que el universo resuelva tus problemas, sino de convertirlas en recordatorios de las decisiones y los límites que deseas sostener.

¿Venus retrógrado en Escorpio significa que tu ex regresará?

No necesariamente. En la astrología popular, este tránsito suele relacionarse con asuntos

pendientes, sentimientos que resurgen y la revisión de antiguas relaciones. Sin embargo, no existe una garantía de que una persona del pasado vuelva ni de que una reconciliación sea lo mejor para ti.

Si alguien reaparece, puedes tomarte el tiempo necesario para observar qué ha cambiado y qué

busca cada uno. Si no regresa, también puedes utilizar esta etapa para comprender lo vivido y seguir adelante sin esperar una señal externa.

La pregunta no es solamente si esa persona todavía piensa en ti. También importa saber si tú

quieres volver a la relación que realmente existió, con sus aciertos y sus dificultades, o si estás intentando recuperar una posibilidad que nunca llegó a convertirse en realidad.

La lección de Venus retrógrado en Escorpio: elegirte también es una forma de amar

Hay cierres que no ocurren cuando dejamos de querer a alguien, sino cuando aceptamos que el cariño no siempre es suficiente para construir una relación. Puedes agradecer lo que viviste, reconocer lo que te dolió y decidir que no deseas repetirlo.

Desde la simbología astrológica, Venus retrógrado en Escorpio invita a mirar con honestidad nuestros deseos y apegos. En la vida cotidiana, esa reflexión puede traducirse en algo más sencillo y poderoso: dejar de negociar tu tranquilidad para mantener un vínculo, aprender de tus experiencias y darte permiso de elegir de otra manera.

No tienes que olvidar el pasado para avanzar. Tampoco necesitas dejar de sentir de inmediato.

A veces, el verdadero cierre comienza cuando dejas de preguntarte qué debes hacer para que alguien vuelva y empiezas a preguntarte qué necesitas para volver a ti.