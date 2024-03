Encuentra el vestido de fiesta perfecto en nuestra guía para elegir el modelo ideal, según tu tipo de cuerpo

Elegir el vestido de fiesta perfecto puede ser una tarea complicada, más si te pones buscar tendencias, estilos, colores y telas. Si no sabes por dónde empezar, te recomendamos empezar contigo, identificando qué tipo de cuerpo tienes para, poder seleccionar cuál es el modelo ideal.

Para preparar esta guía, conversamos con Alejandra de la Garza, Dashion Stylist & Personal Shopper. Ella nos compartió sus mejores consejos para saber cómo elegir el vestido de fiesta ideal según tu tipo de cuerpo.

Vestido ideal según tipo de cuerpo

Cuerpo de pera

Si dividimos el cuerpo a la mitad, la parte de abajo -piernas, caderas, muslos y pompas- es más grande que la de arriba. Entonces lo ideal es mandar la atención a la cintura, escote y brazos. Por eso, los escotes de “hombros caídos” y de corazón dan balance con respecto a la parte de abajo, ya que crean una línea horizontal en la zona superior.

Si te gusta usar volumen, te recomiendo que lo hagas en la parte de arriba y no optar por cortes entubados abajo, lo recomendable es que elijas diseños rectos. También te sugiero usar colores más claros arriba y los oscuros abajo.

Si tienes cuerpo de pera, te van los vestidos que realzan el pecho y la cintura Getty Images

Cuerpo manzana o cuadrado

El área más grande de este tipo de silueta es el abdomen, la espalda y a veces los brazos. Por eso es necesario mandar la atención hacia las piernas y tratar de alargar el torso usando un color para mantenerlo monocromático. No uses volumen en el área del torso, en lugar de eso opta por un diseño asimétrico, para dirigir la atención a un hombro y así alargar el torso.

El drapeado central crea la ilusión de una cintura más estrecha. Getty Images

Reloj de arena

Este tipo de cuerpo tiene equilibrio arriba y abajo, pero es superimportante que uses telas “entalladas” o que sean stretch para resaltar al mismo tiempo las zonas más reducidas y las curvas. Aléjate de las telas rígidas.

Salma Hayek nos enseña a cómo lucir sus curvas con diseños elegantes. AFP

Triángulo invertido

Si dividimos esta figura a la mitad, la parte de arriba -brazos y espalda- son más anchos que la parte inferior del cuerpo. Lo ideal es dar balance a la zona baja con volumen, o usar un cortes recto, pero no entubado. Evita usar prendas voluminosas en la parte de arriba, por ejemplo, no uses hombreras. Escoge colores más claros abajo y oscuros arriba.

La tela fluida del vestido aporta feminidad a los hombros más gruesos. Dior

Más allá de las tendencias, la elección del vestido de fiesta perfecto depende de tu tipo de cuerpo. Sigue nuestra guía para que en la próxima ocasión especial elijas un outfit que te haga sentir bella y segura. Una vez que tengas claro qué corte te funciona, podrás encontrar el estilo que más te guste.