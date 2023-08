Taylor Swift es la reina de la moda aesthetic y estos looks lo demuestran

Taylor Swift se ha convertido en una de las cantantes con mayor influencia en la actualidad. No obstante, su estilo aesthetic, también se ha vuelto tendencia para las nuevas generaciones.

Este estilo o moda aesthetic se basa en décadas anteriores pero combinando elementos actuales que te permitan jugar con colores, texturas, contrastes y asimetrías. Esto significa, en otras palabras, mezclar lo retro con lo alternativo para crear un nuevo estilo.

Así pues, la estadounidense nos ha demostrado que domina esta tendencia como pocos lo saben hacer, y es por ello que recapitulamos por qué es toda una experta en esta moda.

Prendas oversize

Las sudaderas oversize son del gusto de Taylor Swift Instagram @taylorswift

Sabemos que a Taylor le gusta lucir prendas oversize en algunas ocasiones. Por ejemplo, la hemos visto con sudaderas, chamarras de mezclilla o suéteres de gran tamaño, y con los cuales le da un toque retro a su look.

Gorro y zapatos con cintas

La gorra con visera y los zapatos con cintas le añaden un toque retro a su look

También, a la intérprete de Shake It Off le gusta lucir cómoda para recorrer las calles, sin embargo, no deja de lado lo aesthetic que la caracteriza. Por ejemplo, en esta fotografía la cantante lució una camisa oversize con falda corta azul claro y unos zapatos de cintas con calcetas, que complemento con una gorra con visera. Estos últimos detalles de su outfit, sin duda, le añaden a su look un estilo vintage.

Pantalones cargo y vestidos coloridos

Taylor Swift sabe combinar muy bien la moda retro con elemtenos actuales Instagram @taylorswift

Otro elemento que caracteriza a Taylor Swift es la capacidad de combinar lo retro con lo actual, digno de la moda aesthetic. Por ejemplo, en uno de sus shows, la artista vistió unos pantalones cargo con top negro, que es una combinación ideal y que puedes recrear para sumarte a esta tendencia del momento.

Además, podemos ver que el glamour es parte de la artista, prueba de ello es este vestido colorido y brilloso que combinó con zapatillas doradas, que nos remonta a la época disco.

Encaje

También Taylor Swift se atreve a experimentar con looks más atrevidos Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

Pero sus looks no se quedan ahí y se atreve a experimentar con estilos más atrevidos, como esta malla entera de encaje negro superpuesto en una tela dorada, que utilizó en la edición número 36 de la ceremonia del Pasillo de la Fama del Rock & Roll, en 2021.