Así es como Kate Middleton podría celebrar Halloween con el príncipe George y la princesa Charlotte

En días anteriores, la prensa británica reveló desde el pasado 18 de octubre la princesa de Gales, Kate Middleton, se encuentra disfrutando de agradables días al lado de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis, quienes se encuentran de vacaciones, como parte del descanso escolar de mitad de período, el cual se extenderá hasta el próximo 4 de noviembre, según develó GB News.

Como parte del itinerario de estos días se contempla que la princesa aproveche para planear una gran celebración de Halloween para sus pequeños, quienes, seguramente, a sus 11, 9 y 6 años, respectivamente, se encuentran entusiasmados por la efeméride, la cual, como marca la tradición, contempla el uso de disfraces y la decoración de calabazas.

Y, para darnos una idea de cómo es que este año la princesa Kate piensa celebrar el Halloween al lado de sus vástagos, basta con remontarnos al año 2019, cuando salió a la luz una anécdota que nos dicta cuáles son algunas de las preferencias de la futura reina para esta época del año.

La princesa de Gales suele realizar una misma actividad en las vísperas del Halloween Getty Images

¿Qué actividades le gusta realizar a Kate Middleton en las vísperas del Halloween?

De acuerdo con el Daily Express la princesa de Gales suele hacer anualmente una visita al mercado de Sainsbury’s con el príncipe George y la princesa Charlotte para comprar sus disfraces de Halloween.

Fue hace cinco años, cuando Kathy Whittaker, una madre de cuatro hijos, declaró ante The Mirror que había sido testigo de cómo la esposa del príncipe William seleccionaba los tenebrosos atuendos de sus hijos en el mercado.

En estos días Kate Middleton podría estar en busca del disfraz ideal de Halloween para sus hijos Kensington Palace

De acuerdo con el testigo, mientras ella paseaba tranquilamente por los pasillos de Sainsburys, sucedió un breve encuentro con la princesa Kate y sus hijos George y Charlotte. La compradora dijo que en ese momento “no podía creerlo” y relató cómo la royal suele pasearse con normalidad por el polígono industrial Hardwick, en Norfolk.

“Se la escuchó charlar con sus hijos sobre sus ideas para sus disfraces, antes de ser vista usando las cajas de autoservicio junto a un guardaespaldas”, narra el Daily Express sobre el mismo encuentro.

Whittaker también declaró ante The Mirror: “Ella estaba con Charlotte y George mirando disfraces de Halloween, pero su guardaespaldas estaba observando a la gente con sus teléfonos y diciéndoles que no tomaran fotos (...) Simplemente no esperas que suceda, piensas que Kate compraría en Waitrose o Harrods”.

Para sorpresa de los fanáticos reales, Kate también fue vista en Sainsburys por segunda vez en 2020. El supermercado está a poca distancia en auto de su residencia y la del príncipe William en Anmer Hall, lo que quiere decir que este año la princesa de Gales podría repetir la misma hazaña para festejar con sus hijos el Halloween.