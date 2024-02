Así fue el desagradable gesto que hizo Victoria Federica a la prensa española

Para nadie es un secreto que Victoria Federica se caracteriza por esquivar a los medios y a sus fotógrafos cada que puede, lo cual le ha llevado a protagonizar varios encontronazos con algunos de ellos.

Es por ello que recientemente, la hija de la infanta Elena y de Jaime de Maruichalar ha vuelto a estar en el ojo de la polémica debido a un desagradable gesto que tuvo con la prensa, quienes la captaron a las afueras de un showroom, lo que provocó la molestia de la joven royal.

Victoria Federica contra los medios españoles

Si bien no es la primera vez que la también influencer tiene una fea reacción con los medios, su comportamiento hostil vuelve a ser noticia una vez más, ya que el pasado miércoles que acudió al showroom del diseñador Roberto Diz, algunas cámaras captaron su salida, lo cual le enfadó bastante.

Victoria Federica en un encontronazo con una periodista

Esto provocó que al ver a la prensa, Victoria se agachara y se tapara la cara con sus manos, ya que no quería que le tomaran fotografías. En ese momento, la prima de Leonor iba acompañada de su inseparable amiga Rocío Laffon.

Sin embargo, hubo un instante en el que una periodista trató de acercarse a ella, por lo que la nieta del rey emérito no dudó en enfrentarla y le tapó la cámara con sus manos, para que no la grabaran. Un gesto que fue calificado como desafortunado y de mal gusto, demostrando así que los reporteros de a pie no son de su agrado.

Aunque no es la primera vez que la royal de 23 años tiene este tipo de comportamientos con la prensa, ya que a principios de enero fue captada llegando al aeropuerto de Madrid, procedente de Abu Dabi, y tuvo un gesto muy parecido.

Victoria Federica se ha caracterizado por su comportamiento hostil ante los medios Instagram

En aquella ocasión intentó que no la grabaran e incluso salió corriendo y cubriéndose con una capucha para que no la fotografiaran, y aunque no logró su cometido de huir de las cámaras, cuando fue abordada, respondió de muy mala gana.

Por último, esta actitud de Victoria Federica ha sido sumamente criticada, ya que para muchos, ella no ha terminado de entender la gran repercusión mediática que tiene por ser sobrina del rey Felipe y de Letizia Ortiz, así como por formar parte de los Borbón. Mientras que su agresividad con los medios dista mucho de la imagen de influencer que proyecta en sus redes sociales, en donde parece que sí le gusta ser fotografiada.