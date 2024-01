La verdadera razón del enfado de Victoria Federica durante un vuelo de regreso desde Abu Dabi

Luego de que Victoria Federica acudiera al cumpleaños de su abuelo, el rey Juan Carlos, en Abu Dabi, la prensa ha reportado que en su vuelo de regreso, la también influencer se enfadó debido a que la tripulación del avión en el que viajaba le llamó la atención por un curioso motivo, y aquí te contamos de qué se trata.

¿Por qué se enfadó Victoria Federica en un vuelo?

Tanto Victoria como su prima Irene Urdangarín volaron en clase turista. Mientras que sus madres, las infantas Elena y Cristina, viajaron en Business. Sin embargo, en todo momento las jóvenes royals estuvieron acompañadas por dos escoltas.

Unas azafatas le llamaron la atención a Victoria Federica durante un vuelo Instagram

No obstante, ya estando en el vuelo, las dos chicas se levantaron de sus asientos para ir al baño mientras el personal del avión se disponía a servir la cena. Y como es lógico que los pasillos de los aviones son muy estrechos, pues las primas no cabían ya que estaba el carrito de comida sirviendo la comida a los pasajeros.

Por lo que la tripulación del avión, específicamente las azafatas, les llamaron la atención y les recomendaron que no se levantaran, según información que ha surgido desde Tarde AR, en el que también contaban que eso no le pareció a la hermana de Froilán de Marichlar, aunque sí hizo caso a las instrucciones. “A Vic no le sentó muy bien, se enfadó un poco”, indicaba este programa.

Mientras que Europa Press daba más detalles de la actitud que habría tomado la también influencer con la tripulación, pues este medio relataba que Victoria se levantó de su lugar “encarándose con las azafatas y haciendo saber que no le parecía justo lo que le habían dicho”. En cambio, la actitud de su prima Irene fue mucho más tranquila y decidió no decir nada al respecto.

Victoria Federica siempre ha tenido un carácter fuerte Instagram

Por otro lado —y como ya adelantábamos al inicio— sus progenitoras viajaron en otro vuelo aparte, por lo que ellas no se encontraban presentes en el momento del encontronazo entre Victoria Federica y el personal de vuelo.

Aunque, ya mencionando a las hermanas del rey Felipe, también cabe destacar que en el aeropuerto y en el vuelo, la infanta Cristina tenía puesta una mascarilla y guantes, por lo que tanto pasajeros como la tripulación de cabina se fijó en este detalle y no logró pasar desapercibida. Tal vez haya optado por usar esto porque está enferma y no quiere contagiar a nadie, o que se esté protegiendo para no contraer alguna enfermedad.