Bárbara Rey rompió el silencio y lanzó una nueva indirecta a Juan Carlos I

Fue hace unos meses cuando salieron a la luz una serie de fotografías de la ex vedette Bárbara Rey besándose apasionadamente con el rey emérito Juan Carlos I. Sin embargo, a pesar de que el tiempo sigue transcurriendo, la famosa sigue dando de qué hablar por sus contundentes declaraciones en contra de la Corona.

Hace unos días, Bárbara cumplió 75 años y en el marco de su aniversario decidió publicar un video en su cuenta de Instagram, en el cual se le observa interpretando una canción que claramente contenía una indirecta para el padre de Felipe VI: “Yo no soy ni reina, ni nadie que le confronte, pero sigo siendo el rey”, enunció melódicamente la vedette sobre un escenario.

¿Cómo celebró Bárbara Rey su cumpleaños 75?

“No puedo estar más feliz de la fiesta sorpresa tan bonita que me ha preparado mi hija, te adoro cariño, sólo tú eres capaz de hacer algo así”, escribió Bárbara en Instagram, en donde compartió con sus seguidores todo un carrusel de imágenes en las que se puede observar todo el lujo con el que celebró el inicio de una nueva vuelta al sol.

Bárbara Rey celebró su cumpleaños con indirectas para Juan Carlos I @barbararey_oficial

“He cumplido 75 años rodeada de las personas que más quiero y ha sido uno de los días más felices de mi vida. Gracias a todos los que vinisteis por hacerme tan feliz”, expresó la ex amante de Don Juan Carlos.

De acuerdo a las fotografías de la citada publicación, al festejo asistieron reconocidas figuras del espectáculo español, como Eduardo Navarrete, Benita, Lydia Lozano, Rappel, Marlene Mourreau, Pipi Estrada y Luis Rollán.

La agencia de noticias Europapress menciona que durante el festejo los invitados no pudieron evitar hacer referencias al rey emérito, por lo cual se le preguntó a Bárbara si el ex monarca la había felicitado, a lo que Bárbara contestó: “No. Me habría quedado calva. Para nada hubiera sido lo correcto”.

Bárbara Rey interpretó el famoso tema “El Rey” en su fiesta de cumpleaños @barbararey_oficial

La fuente citada aseguró que muchas de las canciones que la ex vedette interpretó en su cumpleaños, acompañada de mariachis, estuvieron repletas de indirectas hacia el suegro de Letizia Ortiz.

La agencia menciona que Bárbara no dudó en entonar las estrofas de la famosa canción de José Alfredo Jiménez “El Rey”. “Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y hoy no te vas a casar... Como dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley”, cantó a todo pulmón la polémica mujer.

Asimismo, se menciona que cuando se le dio la oportunidad, Bárbara cambió la letra de la canción, reemplazando la palabra “rey” por “reina”, mientras miraba directamente a la cámara, antes de que su hija la tomara de la mano para hacerla salir del escenario.