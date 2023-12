Cómo reaccionó el príncipe Harry ante la victoria legal contra el grupo Mirror y con cuánto será indemnizado

El príncipe Harry obtiene su primera victoria significativa en su guerra contra la prensa sensacionalista. Este viernes, un juez del Reino Unido dictó que el demandante sí fue víctima de piratería telefónica por parte del grupo editorial Mirror Group Newspapers (MGN), editor de The Mirror, Sunday Mirror y Sunday People.

El príncipe Harry no pudo asistir a la sentencia, pues fue notificado con poco tiempo de anticipación. Sin embargo, a través de su abogado, el duque de Sussex transmitió un extenso comunicado. Donde, de inicio, expresa que esta decisión le seguridad: “La sentencia dictada hoy me reivindica y me da confianza”, expresó el abogado David Sherborne, en nombre del hijo de la princesa Diana.

Después del fallo a favor de Harry, el abogado defensor del hijo menor del rey Carlos III, David Sherbourne leyó una extensa y contundente declaración larga y poderosa, afuera del tribunal. “Mi compromiso de llevar adelante este caso se basa en mi creencia en nuestra necesidad -y derecho colectivo- de tener una prensa libre y honesta”.

Me han dicho que matar dragones te hará quemarte

¿Por qué Harry demandó a la prensa (MGN)?

El príncipe Harry había puesto una demanda ante el Alto tribunal inglés acusando a uno de los principales grupos editoriales por “piratear” sus mensajes de audio y por medio del hacking acceder a información personal de forma ilegal, incluso recurriendo a detectives privados.

Aunque Mirror Group Newspapers había rechazado la mayor parte de las acusaciones, negando específicamente el acto de piratear la mensajería. El magistrado consideró que más del 40 por ciento de los artículos mostrados como prueba a lo largo de 13 años (los cuales fueron publicados entre 1996 y 2009), fueron realizados a partir de información obtenida de manera ilegal, invadiendo la privacidad de los implicados y empleando recursos ilícitos.

Durante el juicio, el príncipe había prestado declaración, algo poco usual en la historia de la realeza inglesa. Harry estuvo en dos días de audiencia, declarando en total unas ocho horas, el pasado mes de junio. Se trata de un proceso largo, de hecho, la primera vez que Harry demandó al grupo MGN fue en 2019.

El juez del tribunal superior falló a favor del duque de Sussex en 15 de los 33 artículos de muestra que presentó como prueba en su demanda contra MGN AFP

¿Qué ganó el príncipe Harry?

De acuerdo a AFP, el juez del Tribunal Superior de Londres determinó que el grupo editorial británico deberá indemnizar con más de 140 mil libras (casi 180 mil dólares) por daños y perjuicios.

El grupo editorial admitió el uso de procedimientos ilícitos en cinco de los 33 artículos presentados como pruebas y, específicamente, pidió disculpas por emplear un detective privado para documentar una salida a un club nocturno en 2004.

En el comunicado de la casa editora de The Mirror, Sunday Mirror y Sunday People se afirma: “Cuando se producen irregularidades pedimos disculpas sin reservas, asumimos toda la responsabilidad y pagamos una compensación adecuada”.

¿Cómo reaccionó Harry a su victoria legal?

A través del comunicado, Harry explicó: “Este caso no se trata sólo de piratería. Se trata de una práctica sistémica de comportamiento ilegal y atroz, seguida de trampas y destrucción de pruebas, cuya escala impactante sólo puede revelarse a través de estos procedimientos”.

La batalla legal del príncipe Harry contra varios medios sensacionalistas es un tema personal y sensible, pues los responsabiliza del acoso que ocasionó el accidente en el que su madre, la princesa Diana, murió. Ese mismo acoso mediático considera que ha recibido su esposa, Meghan Markle.

“El fallo de hoy es reivindicativo y afirmativo. Me han dicho que matar dragones hará que te quemen, pero a la luz de la victoria de hoy y la importancia de hacer lo que se necesita para una prensa libre y honesta, es un precio que vale la pena pagar. La misión continúa”, expresó a través de su abogado el príncipe Harry, cuya batalla contra The Mirror y la prensa sensacionalista llevará hasta el final.