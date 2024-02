Conoce a John Donaldson, el padre de Mary de Dinamarca, cuya salud preocupa al reino danés

Este 5 de febrero el reino danés se encuentra de fiesta, debido a que se conmemora el aniversario número 52 del nacimiento de la recién proclamada reina consorte: Mary Donaldson, quien, como bien es sabido por los seguidores de la Casa Real Glücksburg, es de origen australiano.

Mary nació en 1972, siendo la hija menor del matrimonio entre el profesor de matemáticas y ex decano de la Universidad de Tasmania John Donaldson y de la asistente ejecutiva del vicecanciller de la Universidad de Tasmania Henrietta Clark Donaldson, quien lamentablemente falleció en noviembre de 1997 por un problema cardiaco.

Y, justamente es el padre de la reina quien se encuentra acaparando las miradas en la celebración de cumpleaños más reciente de su hija, debido a que la Casa Real danesa ha optado por felicitar a Mary en redes sociales con una fotografía donde la monarca consorte se encuentra posando al lado de su progenitor, y no al lado de su esposo, Federico X, como se esperaba.

¿Por qué la Casa Real felicitó a Mary de Dinamarca con una fotografía al lado de su padre, John Donaldson?

Mary de Dinamarca y su padre John Donaldson el día de su boda con Federico

Aunque no era un secreto, pues anteriormente Mary Donaldson había dado declaraciones acerca del delicado estado de salud de su padre, ahora el reino ha decidido felicitar a la reina homenajeando también al señor John Donaldson, debido a que en los últimos meses sus padecimientos podrían haberse agravado, por lo cual tampoco pudo estar presente en la proclamación de su hija, la cual tuvo lugar el pasado 14 de enero.

“Lamentablemente mi padre no viene. Se está convirtiendo en un caballero mayor y no se encuentra lo suficientemente bien como para emprender el largo viaje de regreso a Dinamarca para recibir la confirmación, pero está con nosotros en nuestros corazones”, declaró en 2022, cuando se supo que John Donaldson no asistiría a la confirmación de su nieta, la princesa Isabella.

Más datos sobre la vida de John Donaldson, el padre de Mary de Dinamarca

Los reyes de Dinamarca junto al padre y actual madrastra de Mary Donaldson, Susan Moody, durante el anuncio de compromiso de los príncipes Eric TRAVERS/Gamma-Rapho via Getty Images

Según recoge un perfil elaborado por el diario El Español, John Dalgleish Donaldson nació en Escocia, Reino Unido, el 5 de septiembre de 1941 y más tarde, después de conocer a la madre de Mary, emigró a Australia, región donde se graduó de la carrera de Matemáticas y Física por la Universidad de Edimburgo.

Gracias a su brillante formación, John llegó a convertirse en profesor de Matemáticas Aplicadas y enseñó durante años en la Universidad de Tasmania, donde, además se convirtió en el decano de la Facultad de Ciencias hasta su jubilación, en 2003, un año antes de la boda de su hija, a quien él nunca llegó a visualizar como una reina.

Se sabe también que el señor Donaldson volvió a encontrar el amor en la escritora Susan Moody, con quien en la actualidad permanece casado.

El también suegro de Federico X es padre, además de Mary, de otros tres hijos: Jane Alison Stephens, Patricia Anne Bailey y John Stuart, junto a quienes se le ha visto en eventos importantes de la Casa Real de Dinamarca, como la boda de los ahora reyes, en donde se mostró conmovido y orgulloso de su hija menor, quien ahora lo honra en medio de su cumpleaños 52.