Conoce la siguiente jugada del príncipe Harry y Meghan Markle para conquistar Hollywood este 2024

Ya se han cumplido cuatro años desde que se suscitó el fenómeno “Megxit”, el cual provocó que la familia del hijo menor del rey Carlos III se alejara completamente del reino británico, renunciando a sus títulos reales y deslindándose de todas sus obligaciones con la Corona.

Dicho autoexilio provocó también que progresivamente se les fueran siendo retirados todos sus privilegios a los ahora duques de Sussex, lo que a su vez los ha obligado a buscar nuevas maneras de subsistir y mantener su prestigio en Estados Unidos, nación que eligieron para rehacer su vida.

Y, si bien en años anteriores el panorama parecía difuso para la polémica pareja conformada por Harry y Meghan Markle, este 2024 el rumbo de los royals parece ya estar trazado, según lo han demostrado en sus últimas declaraciones a medios y apariciones públicas.

Los duques de Sussex buscan potenciar su influencia en Hollywood Getty Images

¿Cuáles parecen ser los planes de Harry y Meghan para este 2024?

Después de mantenerse un tiempo alejados de los reflectores, los duques de Sussex parecen haber retomado su rumbo como figuras públicas, haciéndose presentes en eventos repletos de celebridades y personalidades influyentes, tales como alfombras rojas, premieres y partidos de fútbol exclusivos.

Además de dichas “jugadas”, se ha revelado recientemente que Harry y Meghan han pactado con Netflix para incursionar en la producción de contenidos audiovisuales de entretenimiento, de la mano de su proyecto Archewell Productions.

Fue el diario británico The Times el que ha asegurado en sus páginas que los duques pronto estarían apostando por aumentar su autoridad en Hollywood por medio de la producción de “un par de cosas sin guión, que se cree que son documentales, además de en una película y una serie que se encuentran en desarrollo muy temprano”, según las las declaraciones de Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix.

Los duques de Sussex fueron vistos recientemente en una premiere en Jamaica, como parte de su nueva estrategia Marcus Ingram/Getty Images

¿De qué podrían tratar las próximas producciones de los Duques de Sussex?

Hay quienes ya se han adelantado a especular de qué tipo de contenido se tratarán los próximos proyectos de Harry y Meghan, llegando a la conclusión de que lo más seguro es que su siguiente movimiento podría ser su participación en la producción de la adaptación cinematográfica de la novela Meet Me At The Lake, escrita por Carley Fortune, cuyos derechos fueron adquiridos por la polémica la pareja el pasado verano, según una publicación de la revista People.

El bestseller narra el romance de Will y Fern, dos jóvenes que se conocen en la veintena y se enamoran rápidamente, trama que podría ser extremadamente rentable y catapultaría de nuevo las finanzas de los duques, después del éxito que tuvieron con sus documentales previos: “Harry y Meghan” y “Heart of Invictus”.