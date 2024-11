El estilo de vida de la princesa Leonor despertó alarmas: descubre qué medidas podría tomar el Palacio de Zarzuela

Desde el año pasado, cuando la princesa Leonor comenzó su formación militar en la Academia Militar de Zaragoza, no han dejado de surgir contenidos periodísticos en los que se asegura que la heredera es una fanática de la vida nocturna, algo muy natural entre las chicas de su edad. Sin embargo, parece ser que la primogénita aún no se ha hecho del todo consciente de que ella no es una joven adolescente más.

“Leonor se siente libre”, explican fuentes cercanas a los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz al medio Monarquía Confidencial, precisando que el estilo de vida de la princesa de Asturias ha generado últimamente preocupación en Zarzuela, ya que, una foto de ella mientras disfruta de una rumba podría tener fuertes consecuencias para su propia imágenes y para la de la Corona.

La misma fuente acota que a la reina le gustaría ver a su hija en “otro tipo de ambiente”. Sin embargo, respeta el hecho de que a la joven le “apasiona bailar y disfruta mucho cuando lo hace en su tiempo libre”.

La princesa Leonor se ha hecho asidua a salir de fiesta con sus compañeros de la Armada Getty Images

¿Qué actitud han tomado Felipe VI y Letizia Ortiz antes las constantes salidas nocturnas de la princesa Leonor?

“Hay otros ámbitos que no acaban de controlar, como son las salidas nocturnas de su hija con sus compañeros de academia”, añadieron las fuentes cercanas al Palacio de Zarzuela, respecto a la actitud que muestran Don Felipe y Letizia sobre el reciente comportamiento de su primogénita.

Asimismo, los enunciantes añadieron: “Es una joven de 19 años que está muy concienciada con el deber que afrontará en el futuro, pero que no se nos olvide que es persona, como el resto de los mortales, y tiene derecho a divertirse”.

Felipe Vi habría advertido a su hija sobre sus salidas nocturnas (Getty Images)

Sobre las medidas que el reino podría tomar para restringir ciertas actividades a Leonor, la revista Lecturas comenta: “Conocedor de lo que supone la obligación que ostenta su hija, el rey Felipe habría mantenido una conversación con la princesa para advertirle”.

El mismo medio afirma que de manera preventiva, el monarca ha tenido una contundente charla con su hija mayor para dejarle claro que debe de tener cuidado a la hora de sus salidas nocturnas. “Es algo que resulta lógico, contando que tiene por delante un futuro muy complicado y exigente. No puede permitirse las salvedades que sí tienen sus compañeros de formación”, sentencia la revista catalana.

Por último, cabe recordar que para que todo se mantenga bajo control durante los planes nocturnos de Leonor se lleva a cabo todo un operativo de seguridad, en el cual la heredera se mantiene protegida en todo momento por uno de sus escoltas, lo cual hace menos probable que llegue a filtrarse algún escándalo de la futura reina.